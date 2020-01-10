Haberler » Güncel » Bu konserde bilet yerine mama geçerli - Haber

Bu konserde bilet yerine mama geçerli

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren Yeni Nesil Sanat Merkezi tarafından sokaklarda yaşam mücadelesi veren hayvanların yararına mama destekli konser düzenlendi.

10.01.2020 11:49 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:54Bu konserde bilet yerine mama geçerli
Kırklareli'nin ilçesinde faaliyet gösteren Yeni Nesil Sanat Merkezi tarafından sokaklarda yaşam mücadelesi veren hayvanların yararına mama destekli konser düzenlendi.

Lüleburgaz'da faaliyet gösteren Yeni Nesil Sanat Merkezi tarafından "Mamanı Al Gel" isimli konser düzenlendi. Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde düzenlenen konseri dinlemeye gelen katılımcılar sokakta yaşam mücadelesi veren hayvanlara dağıtılmak üzere mama getirdi.

Konser bileti yerine mamanın geçerli olduğu konsere Lüleburgazlı hayvanseverler, yoğun katılım gösterdi. Lüleburgaz Belediyesi Kültür etkinlikleri kapsamında gerçekleşen konsere Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sibel Doğan ve Lüleburgazlı hayvanseverler katıldı.

Sokakta yaşayan hayvanlara destek olmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan Lüleburgazlılar, hayvanlara mama bağışında bulunmalarının yanı sıra müzik dolu keyifli bir akşam geçirdi. Gecenin sonunda hatıra fotoğrafı çekildi. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:26  Sedanur davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis - Haber
12:26  Kocasinan Akademi 33 bin 289 kişiye eğitim verdi - Haber
12:26  Iğdır'da ayağında kırık tespit edilen tavşana cerrahi müdahale - Haber
12:21  Kanadalılar, uçak kazasında hayatını kaybeden vatandaşları için mum yaktı - Haber
12:21  Vali Nayir, gazetecilerle buluştu - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
08:19  Şaka olsun diye yeğeniyle ölüm videosu çekti, şaka videosundaki gibi can verdi - Haber
10.01.2020 12:30:23