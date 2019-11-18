Bu konserin girişleri parayla değil kitapla

Bu konserin girişleri parayla değil kitaplaDiyarbakırlı 2 genç kız, köy okullarına kitap toplamak için çalışma başlattıBu kapsamda konser organize eden genç kızlar, etkinliğe bilet yerine kitap getirenlerin alınacağını duyurduKonsere gelen sanatçıların da destek verdiği projede 2 bin 500 kitap toplandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da iki genç kız, köy okullarına kitap toplamak için anlamlı bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda konser organize eden genç kızlar, etkinliğe bilet yerine kitap getirenlerin alınacağını duyurdu. Sahneye çıkan sanatçıların da destek verdiği etkinlikte köy okullarına bağışlanmak üzere 2 bin 500 kitap toplandı. Diyarbakır'da Hatice Tunç ve Rojda Çakmak bir ilke imza attı. 2 arkadaş, 2018 O Ses Türkiye Yarışması'nda birinci olan Ferat Üngör ve 2019 O Ses Türkiye Yarışması'nda ilk elemeleri geçen Hayri Kasaç ile görüşerek projelerini anlattı. Yapılan görüşmelerin olumlu geçmesi üzerine kolları sıvayan genç kızlar, konser organize etti. Bu kapsamda konsere gelenlerden bilet yerine köy okullarına bağışlanmak üzere kitap alınacağını duyuran ikili, 500 kitap hedefledikleri etkinlikte 2 bin 500 kitap toplandı. Köy okullarına okuyan çocukların, kitaplara kavuşmaları için ilke imza atan ikili konserde çocuklarla doyasıya eğlendi.4 kitap getiren alana girdiYaklaşık 2 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sol bacağını kaybeden ve hemşirelik yapan Hatice Tunç, köy okullarına kitap kampanyası kapsamında birçok çocuğu kitapla buluşturmak için hazırladıkları konsere parası olanın değil, kitabı olan vatandaşların alındığını söyledi. Tunç, "Bugün burada ben ve Rojda arkadaşımın başlattığı bir proje sonucu, 2 sanatçı arkadaşımızla beraber konser düzenledik. Bu konserin biletleri hiçbir şekilde ücret karşılığı değil, 4 adet kitap karşılığı oldu ve bu kitapların köy okullarına gitmesini sağlayacağız. Yaklaşık 2 bin 500 adet kitap topladık, bu da bizim için mükemmel bir sayı, köy okullarında yaklaşık 5 okul için yeterli bir sayı. Rojda arkadaşımla daha önce bu tür etkinlikte çok bulunduk, buda bireysel olarak yaptığımız ilk etkinlik. Zaten bu tür projenin arayışındaydık, ikimizin de aklına aniden gelen bir proje oldu açıkçası. Biz aslında burada paranın ne kadar değersizliğini ve kitabın paradan ne kadar çok değerli olduğunu göstermeye çalıştık. Bizim için çok güzel tepkiler geldi, kitap istediğimizi söyleyince insanlar şaşırdılar, çünkü gerçekten dikkat çeken bir proje, konsere gelmeyerek kitap gönderen çok arkadaşımızda oldu. Sayı çok fazla hatta salonda yer kalmadı" dedi."Sanatçılar bizim için birçok planlarını iptal ettiler"Projenin bir diğer kahramanı olan Rojda Çakmak ise, sanatçıların bu proje önceden planlanan çalışmalarını iptal ettiklerini söyledi. Çakmak, "Biz bu projeyi ilk düşündüğümüz zaman çok heyecanlıydık, yürürlüğe koyacağız diye sanatçı nereden bulacağız diye. Sosyal medyadan birkaç paylaşım ile sanatçılarla iletişime geçtik, sanatçılar bizim için birçok planlarını iptal ettiler, bu projede bize destek olabilmek için. Çok güzel tepkiler aldık, onlarda çok mutlu bizde çok mutluyuz. Kişi sayısı beklediğimizden çok fazla, salonumuz küçük, daha doğrusu biz 200 kişilik yer ayırdık, 500 kitap hedefledik, ama 2 bin 500'e yakın kitap topladık. Bu da bizim için muhteşem sayı, çok heyecanlıyız, nasıl olacak ne bitecek çok farklı bir duygu. Çünkü ilerdeki nesiller için bir şeyler topluyorsun ve onların ilerde yetişkin bireyler olunca dünyayı değiştirecek adımlara vesile oluyorsun" diye konuştu."Çocuklar, kadına şiddeti, şiddet karşıtlığını, eğitimi, bilimi o kitaplarda öğreniyor"2018 O Ses Türkiye Yarışması birincisi Ferat Üngör, bu projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu ve kitaplar sayesinde çocukların kadına şiddeti, şiddet karşıtlığını, eğitimi, bilimi öğrendiğini söyledi. Üngör, "İlk duyduğumda çok iyi tepki verdik, ilk önce orkestra şefimiz Hakan hoca bana bu projeyi getirdi. Rojda ve Hatice hanım bu projeyi düzenliyor, köy okulları için kitap toplanacak dedi, tabi bu bende bir mutluluk uyandırdı. Katılmak ister misiniz denilince tabi kesinlikle katılmak isterim dedim. Bugün buradayız, kendilerine çok teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon yaptıkları için. Çünkü çok önemli bir şey, köy okullarına kitapların gönderilmesi, o çocukların kitaplarla tanışması, o kitaplardan bir şeyler alması çok önemli. Bende bir köy okulunda eğitim almış biri olarak söylüyorum, gerçekten o yaşlarda kitaplarla tanışmak, bir çocuğun gelişimi açısından çok önemli, çünkü ilk defa o kitaplarla bir şeyler öğrenmeye başlıyor, kadına şiddeti, şiddet karşıtlığını, eğitimi, bilimi o kitaplarda öğreniyor. Çocuklar bunları gördükleri zaman ister istemez farkında olmadan bilinçaltına yerleşiyor, sağlıklı güzel bir birey olarak hayata bakıyor. Mutluyuz, şuan kitaplar baya bir birikmiş burada, eğitim kitaplarından, romanlara, dünya klasiklerinden baya bir kitap var, bu çok güzel, Diyarbakır'ın bu organizasyona ilgi göstermesi beni çok mutlu etti. Bu bittikten sonra bu tür organizasyonların devamı niteliğinde Hatice hanımla görüşeceğim, sık sık bunu dile getirelim. Benim de bir projem vardı, sokak hayvanları için mama konserleri düzenlemek istiyordum. Bilet olmayacak tamamen gelen katılımcılar gidecekler marketten mamayı alacaklar ve öyle gelecekler. Aslında orada amaç elbette sadece mama değil, o bireyi markete götürtüp o mamayı ona aldırabilmek, hayvanları ona düşündürebilmek. Diyarbakır'da da ciddi anlamda hayvan aktivisleri var, hayvan haklarını savunan genç yaşta kardeşlerim var, onlarında mama ihtiyaçlarına karşılık bir şeyler olabilir. Hatice ve Rojda hanımla görüşeceğim, yine bir kitap ve sokak hayvanları için mama konserleri yapmak isteyeceğim. Sanatçı arkadaşlarıma da ricam budur, bu tür şeylere katılım gösterin çok iyi şeyler oluyor, çünkü bir kitap çocukların hayatını değiştire biliyor, o çocukta bir ülkenin hayatını ve kaderini değiştire biliyor" şeklinde konuştu."Proje, köyden gelen biri olarak çok hoşuma gitti"2019 O Ses Türkiye Yarışması'nda ilk elemeleri geçen Hayri Kasaç ise, kişisel olarak bu tür etkinliklerde bulunduğunu, köyden gelen biri olarak bu projenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Kasaç, "Bu projeyi duyunca çok hoşuma gitti, zaten kişisel olarak ta bu tarz etkinliklerde bulunan bir insanım. Söz konusu köy okulları olunca köyden gelen biri olarak, benimde çok hoşuma gitti böyle bir etkinlikte olmam. Oradaki sancıları ve yoklukları derinden yaşayan bir insanım ve çocukluğuma gideceğim. Buda benim için çok önemli bir şey, geçmişime gidip o günleri hatırlamak anımsamak, bizim yaşadığımız şeyleri yeni nesillere yaşatmamak, amacıyla böyle bir etkinlikte bulunuyorum" dedi.Etkinliğe gelen vatandaşlar, gece geç saatlere kadar gönüllerince eğlendi.

Kaynak: İHA