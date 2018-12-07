Bu Koronun Tamamı Öğretmenlerden Oluşuyor

Bilecik
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesindeki görevli öğretmenlerin oluşturduğu koro unutulmaz bir konser verdi.
Bilecik Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen öğretmenler korosunun konseri okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı. Türk Müziği Konserinin kalabalık bir müziksever izlemesinin ardından, Yücel Adıyaman
'ın yönettiği koro, sevilen şarkıları seslendirerek izleyenlerden büyük beğeni ve alkış aldı. - BİLECİK
Şeyh Edebali,Bilecik
07 Aralık 2018 Cuma 16:47