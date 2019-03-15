Bu Köyde 4 Aydır İnternet ve Telefon Yok Telefon Kabloları Yerlerde

Kaynak: İHA

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyü merkez mahallesinde vatandaşlar uzun süredir bakımları yapılmayan ve çalışmayan telefon hatları nedeniyle iletişimden uzak yaşıyor.4 ay önce kabloları çalınan telefon ve internet hatları için köylüler kullanmadıkarı halde aylık para ödemeye devam ediyorlar.Ayrıca Günlüce köyü merkez mahallesinde yıkılan telefon direkleri ve yerlerde sürünen kablolar tehlike oluşturuyor.Günlüce Merkez Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Onay isimli vatandaş, "Köyümüzde yaklaşık 4 ay önce yaşanan kablo hırsızlığı olayından sonra sağlıklı telefon ve internet kullanılamıyor. Olay yeri inceleme ekipleri geldikten sonra kalan teller kenarlara konuldu. Bizlere kabloların sigortalı olduğu ve devlet tarafından mutlaka yaptırılacağı belirtildi. Kendi imkanlarımızla hattımızı bulduk, kablo bağlayarak telefon ve internet kullanmaya başladım. Ancak telefon direkleri tarla kenarlarında yatık ve devrik durumda olduğundan tarla sahiplerince yer değiştirilip, kenara falan alınınca hattımız yine kopuyor. Defalarca arıza bildirimi yaptım. Kütahya PTT Müdürlüğü Simav'a bağlı olduğumuzu oradan ilgili arkadaşların geleceğini ifade ettiler. Gelen giden yok, arızamız devam ediyor, ücretleri ödüyoruz, hizmetten yararlanamıyoruz "dedi.Benzer sorunu yaşayan bazı köy sakinleri, sorunlarını aktarmak için arıza bildirimi yapmaya yetkili bulamadıklarından yakınırken aldıkları abonelikleri de bir bir iptal etirmek için Tavşanlı ilçesine gititklerini ifade ediyorlar. Tarla ve yol kenarlarında devrik duran direklerin, kabloların tehlike arz ettiğinide dikkat çeken vatandaşlar, hatların olduğu yerlerde de sağlıklı iletişim yapılamamasıdan şikayet ederek yetkilileri göreve davet ettiler. - KÜTAHYA