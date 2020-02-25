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Bu köyde 600 yıldır davul zurna çalmak yasak

Bursa'da bulunan bir köyde 600 yıldır davul çalınmıyor.

25.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:00Bu köyde 600 yıldır davul zurna çalmak yasak
'da bulunan bir köyde 600 yıldır davul çalınmıyor.
ilçesinin Dedeler köyü sakinleri tam 600 yıldır düğünlerde davul ve zurna çalmıyor. 1400'lü yıllarda Rumları irşat etmek maksadı ile bölgeye yerleştiği bilinen Şeyh Selahaddin Buhari Hazretlerinin Dedeler köyünde türbesi bulunuyor. Dedeler sakinleri, Selahaddin Buhari Hazretlerine hürmeten köylerinde 600 yıldır düğünlerde davul ve zurna çalmıyor. Köyde müzikli düğün yapacak olanlar ise köyün dışında bulunan düğün salonunda eğlence yapıyor. Köy meydanındaki düğünler ise mevlitli ve dualı oluyor.
Türbedar İzzet Çile, "Bu mübarek zatın buraya 1400 yıllarda geldiği rivayet ediliyor. Buhara'dan Horasan'a, oradan da Bursa'ya gelmiş. 600 yıldır bu köyde davul çalmak yasak. Köyümüzde düğünler mevlitli oluyor" dedi.
Köy sakinleri ise, "Burada medfun bulunanzat Ertuğrul Gazi ile birlikte gelen şeyhlerden. Burada düğünler mevlitli yapılıyor. Düğünlerde kesinlikle davul ve zurna çalmıyoruz" şeklinde konuştu.
(Burak Türker - Ahmet Aslan/İHA)

Muhammed Buhari, Keles, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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