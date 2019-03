Bu Köyde Her Salı 'Kadınlar Günü'

Kaynak: DHA

AMASYA'nın Merzifon ilçesine bağlı Karatepe köyünde, 5 yıldır her salı, 'kadınlar günü'. Salı günleri köy konağındaki lokalde bir araya gelen kadınlar, çay içip, kitap ve gazete okuyor, el işi örüp, sohbet ediyor. Erkekler ise, ev ve bahçe işlerini yapıyor.Karatepe Muhtarı Rumi Erikçi'nin yönlendirmesiyle, 5 yıl önce salı günleri 'kadınlar günü' ilan edildi. 112 haneli yaklaşık 300 nüfuslu köyde, kadınlar her salı günü, köy konağında bir araya geliyor. Çay içip, kitap ve gazete okuyan kadınlar, el işi örüp, sohbet ediyor. Getirdikleri yiyecekleri birbirlerine ikram ediyor. Salı günleri gönüllerince dinlenen kadınlara destek veren erkekler ise, ev ve bahçe işlerini yapıyor. Ev ve bahçe işlerini ise erkekler yapıyor. Eşi lokale giden kocalar, yemek yapıp, bulaşık ve çamaşır yıkıyor.'KADINLAR LOKALDEYKEN EV İŞLERİ ERKEKLERİN'Karatepe Köyü Muhtarı Rumi Erikçi, kadınların bir araya gelerek haklarını bilmesinin önemli olduğunu belirterek, buna katkı sağlamak amacıyla her salı gününü 'kadınlar günü' ilan ettiklerini anlattı. Erikçi, "Köyde erkekler olarak, 'kadınlar günü yılda bir kez değil, haftada bir gün olsun' diye karar aldık. 'Erkekler de bu günde ev işlerine yardım etsin' dedik. Bizim köyümüzde hayat müşterektir, kadın ve erkek eşittir" dedi.'KİTAP OKUYUP, EL İŞİ YAPIYORUZ'2 çocuk annesi Beyhan Çopur, evlerinde yemekler hazırlayıp, lokale getirdiklerini anlatarak, "Burada hep beraber yemek yiyoruz. Kimimiz sohbet ediyor, kimimiz eli işi yapıyor, kimimiz ise kitap, gazete okuyor. Böylelikle birlikte oluyoruz. Bağ bahçe işleriyle ilgili ne zaman ne dikilecek onların aramızda konuşmasını yapıyoruz. Her salı günü, köy dışında işi olmayan bütün kadınlar burada toplanıyoruz. Haftada bir günü kendimize ayırıyoruz. Stresimiz kalmıyor, dinleniyoruz. Biz buradayken ev ve tarla işlerini de erkekler yapıyor" diye konuştu.'ERKEKLER HER ZAMAN HANIMLARINA DESTEK OLUYOR'Köylerinde yaşayan erkeklerin her zaman kendilerine büyük destek verdiğini belirten Türkan Erikçi "Köylerde iş yoğunluğundan komşu komşusuna bile bazen gidemiyor ama bu lokalde bütün hanımlar salı günleri bir araya geliyorlar. Sohbet ediyoruz. Burada samimi bir topluluk var. Hafta bir gün kadınlar günü olması aslında bizim köyümüzde kadınlara ne kadar çok kıymet verildiğinin de bir göstergesi" ifadelerini kullandı.'KÖYÜMÜZDE KADIN VE ERKEK EŞİT'Seher Ekim de köylerinde kadınlar ile erkeklerin eşit olduğunu belirterek, "Burada bir çok etkinlikler planlıyoruz. Sohbet ediyoruz, yeri geliyor şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okuyoruz. Beraber gezi programları organize ediyoruz. Her hafta köyün tüm kadınları olarak bir araya geliyoruz. Böyle bir uygulama başka bir yerde yok" diyerek uygulamanın çok güzel olduğunu söyledi.- Amasya