Bu Köyde Ölenler Artık Mezarlara Defnedilecek

Sivas
'ın Hafik
ilçesine bağlı Tavşanlı
köyünde, cenazelerin mezarlık olmaması nedeniyle tarlalarda veya arazide toprağa verilmesi uygulamasının, köye yaptırılan mezarlıkla son bulması bekleniyor.
Hafik ilçesine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Tavşanlı köyünde, köy mezarlığı bulunmadığı için ölen kişilerin vasiyeti üzerine, cenazeler yıllarca vefat edenlere ait tarlalara veya arazilere defnedildi.
Köy muhtarlığı ve köy derneği uzun yıllar devam eden bu durumu sona erdirmek için köye mezarlık yaptırdı.
Mezarlığın yapılmasıyla cenazelerin önemli bir kısmının tarlalara veya arazilere defnedilmesinin önüne geçildi.
Köy muhtarı Ramis Kulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakın zamanda köy mezarlığı yapıldığı halde cenazelerin çoğunluğunun, ölen kişilerin, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun yanına gömülmeyi vasiyet ettikleri için tarlalarda toprağa verildiğini söyledi.
Köy derneği ile köy muhtarlığının bir karar aldığını ve bu uygulamayı sona erdirmek için çalışma başlattığını dile getiren Kulak, cenazeleri bundan sonra yapılan mezarlığa defnetmeyi arzuladıklarını ifade etti.
Tarla ve araziye cenaze defnetme alışkanlığının köyde yüzyıllardır devam ettiğini anlatan Kulak, "Ölen kişi cenazesinin harmanına defnedilmesi için vasiyette bulunuyordu, ailesi ve çocukları da bu vasiyeti yerine getiriyordu." dedi.
Muhtarlık ve köy derneğinin işbirliğiyle bu uygulamayı sona erdirdiklerini belirten Kulak, "Bundan sonra cenazeler toplu mezarlara defnedilecek. Önceden, ölen kişi vasiyette bulunup cenazesinin harmanına defnedilmesini istiyordu. Eşi ve çocukları da aynı şekilde devam ediyordu. Bu uygulamayı, geleneği kaldırıyoruz. Yeni ölen birkaç kişinin cenazesinin mezarlığa defnedilmesini sağladık. Bu uygulamaya bundan sonra uyulması için çaba göstereceğiz." şeklinde konuştu.
Köy sakinlerinden Ferami Öz ise vefat eden kişilerin cenazesinin mezarlık haricinde başka bir yere defnedilmesini doğru bulmadığını söyledi.
Daha önce mezarlık bulunmadığı için bu uygulamanın devam ettiğini dile getiren Öz, "Toplu mezar olması daha iyi. Her tarlaya giderek ayrı ayrı dua etmek zorunda kalıyorduk. Mezarlık uygulamasıyla mezarlıklarımızı ziyaret edip, dua okuruz." ifadelerini kullandı.
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:39