Bu köyde öyle bir tedbir aldılar ki, korona virüs hiç uğramadı...

Dünya korona virüs ile mücadelesini sürdürürken, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Alacaat Mahallesi örnek bir davranış sergiledi.

Bu köyde öyle bir tedbir aldılar ki, korona virüs hiç uğramadı...
03.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:30
Dünya korona virüs ile mücadelesini sürdürürken, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Alacaat Mahallesi örnek bir davranış sergiledi. 90 gün boyunca kendini izole eden köye kimsenin girişine izin verilmezken, köyden gidenlerin geri dönüşüne de müsaade edilmedi. O köy havadan görüntülendi.
Türkiye korona virüsün görüldüğü ilk günden itibaren aldığı önlemlerle dünyaya örnek olurken, Mustafakemalpaşa ilçesi Alacaat Mahallesi sakinleri ilginç bir dayanışma sergiledi. Tedbir amacıyla dışarıdan misafir kabul etmeyen ve tedbirlerin sıkı sıkıya uygulandığı mahallede, ihtiyaçlar da mahallelinin imkanlarıyla karşılandı.
Alacaat Mahalle Muhtarı İlhan Sadık, "İlk virüs görüldüğü günden itibaren Bursa veya ilçe merkezine göç eden mahalle sakinlerimiz bize teklifte bulundular. 'Köydeki yaşlılara sahip çıkalım ve köye gelmeyelim' dediler. Biz de mahallemize sahip çıktık. Ramazan ve bayram dahil olmak üzere kimse gelmeyip herkes uzaktan bayramlaştı. Bu tür tedbirlerde devlet ne kadar dikkatli ise bizim vatandaşlarımız da dikkatli. Yaptıkları duyarlı davranışları için herkese teşekkür ediyorum. Aldığımız tedbirler sayesinde çok şükür korona virüs hiç görülmedi." dedi
3 aydır köylerine gelmeyen Yüksel Bayram da "Bu süreç başladıktan sonra köy halkımız böyle bir karar aldı. Bizimde yakınlarımız olmasına rağmen köyümüze gelmedik. 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci başladığı için bende köyüme ziyarete geldim" diye konuştu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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