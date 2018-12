Bu Köyde Sigara İçilmiyor

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:17



01 Aralık 2018 Cumartesi 12:17

Yozgat'ta, 60 haneli yaklaşık 180 kişinin yaşadığı Haydarbeyli köyünde sigara içilmiyor.Köyü ziyaret eden Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, sigara kullanmadıkları için her aileye birer teşekkür belgesi verdi.Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeşilayın bağımlılıklarla mücadele eden bir kuruluş olduğunu anımsattı.Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıklarla mücadele ettiklerini aktaran Halil İbrahim Coşkun, şunları söyledi:"Sayın Cumhurbaşkanımızın sigara ile ilgili hassasiyetini biliyoruz. Haydarbeyli köyümüz bu hassasiyete uydu, kendi aralarında karar alarak sigarayı bıraktılar. Böyle olunca biz de Yeşilay şubesi olarak vatandaşlarımıza teşekkür belgesi verdik. Kendilerine sigara konusunda göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu köylerimizin sayısı Yozgat'ta ve ülkemizde gittikçe artar. Sigaradan hep beraber kurtuluruz."Muhtar Rifat Eraslan da köylerinin 60 hane olduğunu ve yaklaşık 180 kişinin yaşadığını belirtti.Köyde şu an için sigara içen olmadığını ifade eden Eraslan, "Köylümüz birbirine bakarak sigarayı bıraktı. Bayanlar da eşlerini destekledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü tuttuk, sigarayı bıraktık. Bizim de Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir isteğimiz var. Köyde telefonlarımız çekmiyor. Köyümüze bir verici kurulmasını istiyoruz." diye konuştu.Köylülerden Muhsin Varol da yaklaşık 13 yıl sigara içtiğini anlatarak, "Sigarayı bıraktım. Köylülerimizin tamamı sigara içmekten vazgeçti. Akşam ve sabahları sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıyoruz. Yeşilaya buraya gelip bize ilgi gösterdikleri için teşekkür ediyoruz." dedi."İzmarit göremezsiniz"Yasin Uğurlu ise 4 yıl içtikten sonra sigarayı bıraktığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Sigaranın zararlarını herkes çok iyi biliyor. Şu an köylülerimiz sigara içmiyor. Köyün en genci benim. Herkes spor yapıyor, bayanlar yürüyüş yapıyor. Şu an herkes mutlu. Evlerde, arabalarda sigara kokmuyor. Evler güzel kokuyor, kimsenin de içmesini istemiyoruz. Sigara içen misafirlerimiz de geldiğinde, sigara içmeyenlerden utandıkları için onlar da içmiyor. Köyümüzde bir tane sigara izmariti göremiyorsunuz."