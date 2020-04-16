Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bu köyden hem Uludağ hem de Kartepe görülüyor

Bilecik'in Adliye köyünden hem Uludağ hem de Kartepe'nin görülüyor olması doğa sevenlerin bu köye ilgisinin artmasına neden oluyor.

16.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:44
Bu köyden hem Uludağ hem de Kartepe görülüyor
Bilecik 'in Adliye köyünden hem Uludağ hem de Kartepe 'nin görülüyor olması doğa sevenlerin bu köye ilgisinin artmasına neden oluyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Adliye köyünün yüksek kesimlerine çıkıldığında Bursa 'daki Uludağ ile İzmit'deki Kartepe'nin görülüyor olması hem yürüyüş hem de doğa sevenlerin bu köye ilgisinin artmasına neden oluyor. Köy halkından Ömer Cebe, köylerinin çevrede rakımı en yüksek köy olduğunu belirterek, "Köyümüzde doğa yürüyüşü için uygun arazi bulunmaktadır. Ara sıra yürüyüş grupları ve doğa severler köyümüze gelerek, buralarda yürüyüşler yapıyorlar. Köyümüz arazisinden yüksek kesimlerinden Bursa'nın Uludağ'ı ile İzmit'in Kartepe'si rahatlıkla görülebiliyor. Köyümüzün yaylası ve göletiyle tüm güzelliklerinin tanıtılmasını istiyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bilecik, Kartepe, Uludağ, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor Haberler
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor
Haberler ›› Güncel ››Bu köyden hem Uludağ hem de Kartepe görülüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:10: Eskişehir'de koronavirüsü yenen 4 sağlık çalışanı, alkışlarla göreve başladı - Haber 15:10: Başkan Topaloğlu, Kuzdere Kapalı Pazar Yerini inceledi - Haber 15:10: Manisa'da yangında balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı - Haber 15:10: Sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, yol ortasında kolbastı oynadılar - Haber 15:09: Kahraman itfaiyeci kurtardığı köpeklerle bir araya geldi - Haber 14:42: Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 12:57: Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 08:06: Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi - Spor