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Bu koyunlardan almak için 6 ay sıra beklemeniz gerekiyor

Getirdiği damızlık koyunlar ile et randımanını yüzde 40 artıran koyun çiftliğinden kuzu almak isteyen vatandaşlara 6 ay sonrasına sıra veriliyor.

16.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:30
Bu koyunlardan almak için 6 ay sıra beklemeniz gerekiyor
Getirdiği damızlık koyunlar ile et randımanını yüzde 40 artıran koyun çiftliğinden kuzu almak isteyen vatandaşlara 6 ay sonrasına sıra veriliyor.

Hampshire ve Suffolk koyunlarını yurt dışından Bursa 'nın Yenişehir ilçesine getiren işletme, et randımanını atırarak üreticilerin yüzünü güldürmeye başladı. Türkiye genelinde bu hayvanlardan alarak et randımanını arttırmak isteyen küçükbaş hayvan besicilerine 6 ay sonrasına sıra veriliyor. Çiftliğin veterineri Şeref Aslan, "Bu işletmemiz 2017 yılında özel kurulmuş bir işletmedir. İngiltere'den etçi ırklardan olan Hampshire ve Suffolk'lardan damızlık seçilip getirilmiş bir işletmedir. İşletmemizde 400'e yakın anaç koyunumuz var. Programlı bir şekilde üreme faaliyetlerini yürütmekteyiz. Ülkemizin 81 iline damızlık ithal etmekte ve melezlemeler yapmaktayız. Taleplere yetişemediğimiz için müşterilerimize 6 ay sonrasına gün vermekteyiz. İşletmemiz 365 gün düzenli kontrol edilmekte, aşıları ve programları düzenli yapılmaktadır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Yenişehir, Türkiye, Bursa, Güncel

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