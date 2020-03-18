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Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor

Erzurum'da bulunan bir berber dükkanı sahibi, koronavirüs salgınına karşı önlem olarak müşterilerine ve kendisine maske takma zorunluluğu getirdi. Berberde kullanılan tüm malzemeler tıraştan önce ve sonra dezenfekte ediliyor.

18.03.2020 08:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:55

Erzurum 'da bir berber dükkanı sahibi, tıraş olmaya gelen müşterilerini koronavirüs salgınına karşı önlem almak amacıyla önce maske takıp sonra tıraş yapıyor. Hem müşterilerin hem berberlerin maskeli olduğu dükkanda tıraş sırasında malzemeler ve eller dezenfekte ediliyor.

HEM DÜKKAN SAHİBİ HEM MÜŞTERİLER MASKE TAKIYOR

Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Erzurum'da bulunan berberler de tedbirlerini aldı. Berberlere gelen müşteriler ilk önce kolonya ile dezenfekte ediliyor. Ardından müşterilere tıraştan önce maske dağıtan berberler kendi maskelerini takmayı da unutmuyor.

TIRAŞ MALZEMELERİ DEZENFEKTE EDİLİYOR

Ellerine eldiven takan berberler, müşterilerle olabildiğince az temas etmeye çalışıyor. Her tıraştan sonra makasları ve tıraş malzemelerini dezenfekte eden berberler müşterilerin sıra bekleme sırasında etkilenmemeleri için ise randevu sistemini kullanıyorlar.

''HİJYEN ORTAMI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ''

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan berber Tolga Gürbüz, virüsten korunmak amacıyla böyle bir önlem aldıklarını belirterek, "Virüsten korunmak amaçlı ülkemizin her kesiminde olduğu gibi biz de işletmemizde önlemimizi aldık. Bizler salonumuzda müşterilerimize ve kendimize maske takma zorunluluğu getirdik. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım. Biz de maske ve eldivenlerimizi takarak daha hijyenik bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz'' dedi.

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Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor

Kaynak: İHA

Etiketler : Erzurum, Kuaför, Güncel

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