Konu hakkında açıklamalarda bulunan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, "Engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması, işgücü piyasasındaki hakları konusunda farkındalığı artırmak ve bu hakların elde edilmesine engel olan unsurları ortadan kaldırmak İŞKUR olarak bizlerin görevidir" dedi.

Yıldız, "Bu nedenle Uluslararası Engelliler Günü kapsamında Bu Kulüpte Engel Yok İş Var Sloganı ile Engelli vatandaşlarımıza İş Kulübü etkinleri düzenliyoruz" dedi. Bu etkinliklerle Engelli vatandaşlarımıza İş Arama Becerileri, Mülakat Teknikleri, CV Hazırlama, Motivasyon konularında eğitimlerin verildiğini ifade eden Yıldız, eğitim alan Engelli vatandaşlarımızın işgücü piyasasına daha iyi adapte olduğunu vurguladı. Yıldız, "Buradan tüm Engelli Vatandaşlarımızın Uluslararası Engelliler Gününü tebrik ederek hayatlarında başarılı olmalarını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.