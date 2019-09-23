Bu kuraldan kimsenin haberi yok... bisiklet kullanırken ceza yiyebilirsiniz

İSTANBUL'un birçok noktasında bisiklet yolları var. Bu yollara özellikle hafta sonu yürüyüş yapanların girmesiyle kazalar yaşanıyor. Bisiklet yollarında uyulması gereken kurallar bulunuyor ancak bu kuralları pek çok kişi bilmiyor.Karayolları Genel Müdürlüğü'ne göre bisikletler de hız sınırı olan taşıtlar arasında. Yerleşim yeri içinde saatte 30 kilometre, şehirlerarası yollarda ise 45 kilometre hızla gidebiliyorlar. Ancak bisiklet sürücüleri için ne bir tabela var ne de denetleyen.

"POLİSLERCE DENETLENMESİ GEREKİR"

Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, Türkiye'de vatandaşlar tarafından bisiklet kültürünün oluşmamasının yanı sıra bisiklet sürücüleri ile ilgili koyulan kanunların uygulanmayışından şikayetçi. Çoğu zaman bu denetlemenin kim tarafından yapılacağının da belirsiz olduğunu ifade eden Suyabatmaz, "Bisiklet hız sınırı karayolu üzerinde. Doğal olarak polislerce denetlenmesi gerekir. Bisiklet yolu üzerinde ise zabıtanın denetlemesi gerekiyor. Çünkü bisiklet yolları genel rekreasyon alanlarında ve kaldırımların arka tarafında. Yani karayolunda değil aslında. Burada bir netlik yok. Hız denetlemesi motorlu taşıtlarda bile çok az yapılıyor" diye konuştu.

Suyabatmaz, bisiklet hız sınırını ölçmeye yarayan el radarlarının ise çoğu zaman motosiklet için kullanıldığını dile getirerek, "Tabanca şeklinde el radarı var. Bununla hızı tespit edebiliyorlar. Bunu motosikletler için yapıyorlar daha çok. Bisikletler için herhangi bir uygulamaya şahit olmadım ben henüz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sayfasına baktığınız zaman şehir içi yollarda 30 şehir dışı yollarda 45 kilometre hızla gidebiliyorsunuz" dedi.

" 'BİSİKLET YOLUDUR' TABELASI BİLE YOK"

Profesyonel bisiklet sürücülerinin belirlenen hız sınırını fazlasıyla aştıklarını söyleyen Suyabatmaz, "Düz yolda sporcular 40-45 kilometre ortalamayla yarışıyorlar. Antrenman yapmak için de bu hızlara ulaşmak zorundalar. Bisiklet sporu yapanların işi biraz zor. Bisiklet yollarının, 'bisiklet yoludur' tabelası bile yok ki hız sınırı belirtecek tabela olmaması doğal" şeklinde konuştu.

BİSİKLETLİLERİN HABERİ YOK

Kalamış Parkı'nda insanların yoğun olduğu bir alanda bisiklet süren Emre Kurt ise herhangi bir denetlemeyle karşılaşmadığını belirterek "Bir süredir bisiklet kullanıyorum hiç dikkat etmedim. Zaten takip edebileceğimiz bir gösterge de yok üzerinde. Bir de etrafta buna dair bir uyarı tabelası görmüyorum buna dair. Denetlemesinin yapıldığını zannetmiyorum, hiç kimse beni denetlemedi" dedi.

Yarı profesyonel bisiklet sürücüsü Salim Kalay da, "Hız sınırını 20 kilometre diye biliyorum ama emin değilim. Kendi hızımı kendim kronometreyle ölçüyorum. Bu yollarda zaten 10-12 kilometre ile gidiyorum. Bu kuralları uygulayanlar var ama özellikle sahil yolları üzerinde uygulandığını sanmıyorum. İnsanlar da kuralları pek uygulamıyor. Bisiklet yollarına giriyorlar" diye konuştu.

- İstanbul