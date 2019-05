Bu kurstan mezun olanların işi garanti

Kaynak: DHA

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın 'Pastacılık ve Fırıncılık' kursu büyük ilgi görüyor. Butik pasta yapımından tatlıya, unlu mamullerden böreğe kadar hem pratik hem de teorik eğitim alarak kurstan mezun olanlar sektörün aranan elemanı haline geldi. 2 yılda 545 kişinin usta yardımcısı olarak mezun olduğu kurs sayesinde iş sahibi olanların oranı yüzde 60'ı geçerken, evinde internet üzerinden satış yapanlar da her geçen gün artıyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmirlilerin mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Meslek Fabrikası'nda 75 branşta açtığı kurslara talep her geçen gün artıyor. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilen kursiyerler iş dünyasında aranan eleman oluyor. Pastacılık ve fırıncılık kursundan mezun olanların sayısı iki yılda 545'e ulaşırken, mezun olur olmaz işe yerleşenlerin oranı da yüzde 60'ı geçti. Usta yardımcısı olarak başladıkları işte kısa sürede pasta ustası olanlar arasında ünlü pastanelerde çalışanlar da var. 4 ay boyunca haftada üç gün 8 saat eğitim gören kursiyerler butik pasta, yaş pasta, kuru pasta, börek, poğaça, açma, baklava yapmayı öğreniyor. Müşteri ile iletişim, hijyen eğitimi de alan kursiyerler mezun olduktan sonra ya kendi iş yerlerini açıyor ya da ünlü pastanelerde usta yardımcısı olarak çalışmaya başlıyor. Kursa devam eden 96 öğrencilerinin bulunduğunu, mezun olanların doğrudan iş bulduğunu söyleyen eğitimci ve aynı zamanda Pastacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Latif Aslan, "Çocuğu olan kadınların bir bölümü de evinden internet üzerinden satış yapıyor. Pastacılar, fırıncılar, otel işletmecileri bizden eleman talep ediyor. Piyasada 20- 25 bin TL civarında olan bu eğitimi İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile ücretsiz veriyoruz. İzmir'de pastanelerin ve fırınların ihtiyaç duyduğu bütün elemanlar buradan yetişiyor" diye konuştu.14 ŞUBENİN PASTA USTASI OLDUÜnlü bir pastane zincirinin butik pasta ustası Asuman Özdemir'in başarı hikayesi de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte başladı. Meslek Fabrikası'nda 2017 yılında aldığı 4 ay pratik, 4 ay uygulamalı eğitimin ardından çalışmaya başlayan ve kısa bir süre sonra şu an çalıştığı pastane zincirine transfer olan Özdemir, şimdi 14 şubesi olan firmanın butik pasta bölümü sorumlusu. Kursun kendisine çok şey kattığını söyleyen Asuman Özdemir, "İşim çok yoğun ama severek yapıyorum. İyi ki bu eğitime katılmışım. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.'HAYATIM DEĞİŞTİ'İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın pastacılık sektörüne kazandırdığı kişilerden biri de Betül Sezal oldu. Kursta öğrendikleriyle kendini geliştiren ve şeker hamurlu pasta üzerine yoğunlaşan Sezal, şimdi çok ünlü bir pastanede çalışıyor. 'Her şey bitti dediği anda' bu kursla hayatına yepyeni bir yön çizdiğinin altını çizen Sezal, "Yurtdışından gelmiştim. Kente adapte olmaya çalışıyordum. Hem meslek sahibi oldum hem de güzel bir işim oldu. Artık hayatıma pastacılık yaparak devam edeceğim" dedi.- İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi