Bu Kuş Dünyanın En Yaşlısı

Hawaii de, Honolulu'nun 2 bin km metre kuzeybatısındaki Kuzey pasifikteki Midway Atoll'a gelerek her yıl bir yumurta yumurtlayan 68 yaşındaki Wisdom (İrfan) isimli Albatros kuşu 60 yıldır yavru yetiştirmeye devam ediyor. Albatrosun bu sene 41. Yavrusunu yetiştireceği belirtildi. Wisdom isimli albatros kuşu her yıl Midway Atoll'a gelerek bir yumurtadan civcivi çıkartıyor. Albatros yumurtası aylarca kulukça altında kalarak olgunlaşıyor ve civciv yumurtayı kırıp çıkıyor. Albatros kuşunun yumurtadan çıkıp uçacak kadar palazlalanması için 7 ay geçmesinin gerektiği belirtiliyor. Albatros kuşları diğer bazı kuşlar gibi dönüşümlü olarak yumutanın üstünde otururken değir kuş denizde yiyecek aramaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Yaban Hayatı Hizmet Teşkilatı'dan Kelly Goodale, Wisdom ismini verdikleri albatrou şu sözlerle anlattı.'Wisdom 29 kasımda geleneksel Midway'deki yuvasında göründü. Biyologlar 68 yaşındaki Wisdom'un her sene olduğu gibi bu sene de yumurtladığını söyledi. Midway Atoll kuş cenneti yalnızca milyonlarca kuş barındırmakla kalmıyor. Burada sayısız albotros nesli bulunuyor" dedi. Kelly Goodale," Wisdom yuvasına döndüğünde etrafı onlarca nesilden oluşan yavruları tarafından çevriliyor. Ne büyük bir aile, düşünebiliyor musunuz?" dedi. Aylarca denizde kalarak balık yumurtası ve kalamarla beslenen albatros kuşları eşleriyle birlikte yumurtlamak için ekim ayında karaya çıkıyor. Wisdom'un hayatının yüzde 90'ını okyanusta uçarak geçirdiği, bakıl yumurtası ve kalamarla beslendiği belirtiliyor. Dinlenmek ve uyumak için denize konduğu hatta uçarken bile uyduğu iddia ediliyor. ABD Yaban Hayata Hizmet kuruluşunun bilim adamlarının Wisdom'ı ilk defa 1956 yılında 5 yaşında iken tespit ettikleri 62 yıldır takip ettiklerin söyleldi. Albatrosların hayatlarının ilk 5 yılını hiç karaya çıkmadan denizde geçirdiği kaydedildi.(İHA)