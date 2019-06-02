"Bu kuşlara ve güzelliğe yazık, bu güzelliği öldürmeyelim"

Kars
'ın Arpaçay
ilçesinde kuşların uğrak yeri olan ancak yılın belirli döneminde kuruyan Kuyucuk Gölü'nün kurumaması için farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen genç - yaşlı köylüler göl çevresinde çöp toplayıp göle su takviyesi yapılmasını istedi.
İlçeye bağlı Kuyucuk köyünde bulunan ve şu sıralar başlayıp yılın belirli döneminde kuruyan Kuyucuk Gölü'ne karşı farkındalık oluşturmak isteyen köy halkı ve öğrenciler göl çevresinde temizlik yaptı. Türkiye
'de, Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan 13. alan olduğu belirtilen Kuyucuk Gölü, Afrika- Avrasya
göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla bir çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Özellikle de gölde nesli tükenmekte olan birkaç kuş türünün burayı tercih edip üremesi, gölün önemini daha da artırıyor.
Son yıllarda barındırdığı kuş çeşitliliğinden ziyade yılın bazı dönemlerinde kurumasıyla dikkati çeken göl için köylüler yetkililerden destek istiyor.
Geçen yıl kuruduğu için az sayıda kuşa ev sahipliği yapan göle bu yıl gelen kuşların da göç etmesini istemeyen köylüler, göle kurumaması için su takviyesi yapılmasını talep ediyor.
Farkındalık oluşturmak için göl çevresinde poşet ile çöp toplayan köylülerden Ülfet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetkililerin kurumakta olan göl için çare bulması gerektiğini söyledi.
Gölün kurumaması için köylüler olarak ellerinden geleni yaptıklarını ama kurumasına engel olamadıklarını anımsatan Yıldırım, "Biz köylüler olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz fakat bizim elimizden gelen şeyler sınırlı gölün kurumamasına engel olamıyoruz, yetkililerin bu işe el atmaları lazım, göl yine kurumak üzere." dedi.
"Bu güzelliği öldürmeyelim"
Yıldırım, geçen yıl gölün tamamen kuruduğunu ve bir çok kuş türünün gölden göç etmek zorunda kaldığını anımsatarak, "Şu an göldeki su en fazla bir ay dayanabilir ondan sonra kurur ve buradaki kuşlar da perişan olur. Geçen yıl kurumuştu, bu sene ise birazcık su var ama onunda çok kısa bir ömrü var, onun için yetkililerin bu konuya el atmasını ve buraya su takviyesi yapılmasını istiyoruz. Bu kuşlara ve güzelliğe yazık, bu güzelliği öldürmeyelim." diye konuştu.
Öğrencilerden Şule Yıldız, gölün kurumamasına dair farkındalık oluşturmak için arkadaşlarıyla okul çıkışı göle, çöp toplamaya geldiğini belirtti.
Gölün kurunması ve kuşların gitmemesi için çevre temizliğinin de önemli olduğunu ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:
"Biz göle arkadaşlarımızla çöp toplamak için geldik, doğamızı seviyoruz, bu yüzden gölümüzün kuruyup kuşların gitmemesi için burada temizlik yapıyoruz. Gölümüzün kurumasına etkili olan zararlı maddeleri toplamak için çalışma başlattık. Biz çocuklar olarak göllerimize ve doğamıza katkı sağlayıp çöp topladık. Gölümüzün kurumasını, kuşların gitmesini istemiyoruz. Gölümüz buradaki kuşlarla güzel."
"Göl kuruyunca kuşlar da gidiyor"
Köylülerden 75 yaşındaki Leman
Demir de kuş cenneti olan Kuyucuk Gölü'nün bu hale gelmesine çok üzüldüklerini anlatarak, bu güzelliğin yok olmaması için yetkililerin biran önce göle el atmalarını istedi.
Gölün tekrar eski güzelliğine kavuşması için çöp toplamaya geldiği anlatan Demir, şu ifadeleri kullandı:
"Gölümüzün suyu çok azalıyor ve çok üzülüyoruz, gelen turistler de buna üzülüyor. Ben buraya bu yaşımla çöp toplamaya geldim. Gölümü ve köyümü çok seviyorum ama artık yavaş yavaş göl kuruyor, göl kuruyunca kuşlar da gidiyor, kuşlar olmayınca köyün de anlamı olmuyor."
Kaynak: AA
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