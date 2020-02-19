Haberler » Güncel » Bu kuyruğun sebebi sadece çocuklarını sınava sokabilmek - Haber

Bu kuyruğun sebebi sadece çocuklarını sınava sokabilmek

Bilecik'te bir okul tarafından düzenlenen bursluluk sınavına tam 2 bin öğrenci müracaat ederken, sınav günü kapıda uzun kuyruk oluştu.

19.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:26Bu kuyruğun sebebi sadece çocuklarını sınava sokabilmek
'te bir okul tarafından düzenlenen bursluluk sınavına tam 2 bin öğrenci müracaat ederken, sınav günü kapıda uzun kuyruk oluştu.

Bilecik'te faaliyet gösteren bir koleji tarafından 4 oturum şeklinde gerçekleştirilen ve 'O Sınav Bu Sınav' sloganı kapsamında düzenlenen bursluluk sınavına 2 bin öğrenci müracaat etti. Dördüncü sınıftan 11'inci sınıfa kadar sınıf gruplarından öğrencilerin katıldığı sınav sonrası dereceye girenler 2020-2021 eğitim öğretim yılında kayıt esnasında indirim kazanacak. Öte yandan öğrenciler sınavda ter dökerken, okul bahçesine sığmayan veliler de dışarıda heyecanla bekledi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 17:34:30