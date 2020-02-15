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Bu levhalar hayat kurtarıyor

Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezi Uludağ'a gelen ziyaretçiler, bütün ikazlara rağmen ormanlık alana girmeye devam ediyor.

15.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:09Bu levhalar hayat kurtarıyor
'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezi 'a gelen ziyaretçiler, bütün ikazlara rağmen ormanlık alana girmeye devam ediyor. Her yıl çok sayıda kişinin kaybolduğu Uludağ'da tedber alan jandarma yetkilileri, 2013 yılından beri ziyaretçilerin girebileceği belli noktalara koordinat ve ikaz levhaları asarak kaybolan vatandaşlara süratle ulaşıyor.

Uludağ'da kış aylarında zaman zaman kar yüksekliği 2 metreyi aşıyor. Yerden 3 ila 4 metre yüksekliğinde ağaçlara asılan ikaz levhalarının bu sayede daha kolay görünmesi sağlanıyor. G-2, E-6 gibi belli mevkiileri bildiren tabelalar zor durumda kalındığında ulaşılması gereken numaraları ve yapılması gerekenleri bildiriyor. Tabelalarda ayrıca kaybolan kişinin en kısa zamanda bulunacağı bildirilirken, sakin olunması ve bulunduğu noktadan ayrılmaması gerektiği yazıyor. Tabelalarda, lüzumsuz telefon görüşmeleri yapılarak cep telefonu şarjlarının bitirilmemesi ve yorucu hareketler yaparak vücut ısısının korunması hususunda tavsiyeler yer alıyor. - BURSA

Jandarma, Türkiye, Uludağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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