Bu Lisenin Mezunlarına 10 Bin Liraya Kadar Maaş İmkanı

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kararı ile Türkiye'de üç meslek lisesinde "değirmencilik" alanının açılacak olması, on yılda 10 bin teknik personele ihtiyaç duyan sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü.Bu liseden mezun olacak öğrenciler, hem hızla büyüyen sektörün ihtiyaç duyduğu teknik personel ihtiyacını karşılayacak hem de aylık 10 bin liraya kadar maaş ile istihdam edilme imkanına kavuşacak.Değirmen ve Sektör Makinaları Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, AA muhabirine, MEB ile imzaladıkları ve mesleki eğitimde makine teknolojisi alanı altında ilk kez "değirmencilik" dalı açılmasını öngören protokole ilişkin açıklamalarda bulundu."Tahıl, bakliyat, yem ve kahve" gibi sektörler için öğütmeyi sağlayan her türlü sanayi makinesinin, "değirmen ve sektör makineleri imalatçıları" tarafından üretildiğini anlatan Demirtaşoğlu, endüstri 4.0 ile uyumlu sektörün Türkiye'nin sanayi makineleri üretiminde ilk sıralarda yer aldığını söyledi.Türkiye'de "değirmen ve sektör makineleri" imalatçılarının, üretimlerinin yüzde 95'ini ihraç eden tek sektör olduğunu belirten Demirtaşoğlu, bu alanda geçen yıl 1,35 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştirildiğini belirterek, "Sektör geçen yıl yüzde 34 büyüdü. Türkiye'nin hedefleri ile uyumlu şekilde ihracatımızı 2023'te 7 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.Makine sanayicilerinin 160'tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarına işaret eden Demirtaşoğlu, "Dolayısıyla Türkiye, tüm dünya ülkelerinin sanayi makinesi ihtiyacını karşılayan bir üretim noktası." dedi.Öğrencilerin tamamına iş garantisi verilecekDemirtaşoğlu, sektörün eleman ihtiyacını karşılayabilmek için Milli Eğitim Bakanlığına yaptıkları başvuruların olumlu sonuçlanmasıyla DESMÜD ile Bakanlık arasında iş birliği protokolü imzalandığını hatırlattı.Protokol ile Konya, Gaziantep ve Çorum'da belirlenecek meslek liselerinde değirmencilik alanında eğitimlerin başlatılacağını dile getiren Demirtaşoğlu, DESMÜD olarak, bu okullarda atölye ve laboratuvarlar oluşturacaklarını ve öğretmenlerin işbaşı ve hizmet içi eğitimlerini üstleneceklerini ayrıca Ankara'da Mükemmeliyet Merkezi kuracaklarını de kaydetti.Mezuniyetleri sonrası öğrencilerin tamamına iş garantisi vereceklerine değinen Zeki Demirtaşoğlu, şöyle konuştu:"Sektörde şu an 35 bin dolayında çalışanımız var. Biz şu anda değirmencilik sektörü için makine üretiminde yeterli teknik personel bulmada büyük sıkıntı yaşıyoruz. Meslek yüksekokullarında Türkiye'de üretiminin neredeyse yüzde 95'ini ihracat yapan bir sektöre eleman yetiştirecek bir alan da bulunmuyor. Üretimlerimiz için sektörün asgari yıllık 1000 kişilik eleman ihtiyacı bulunuyor. MEB ile ortak yapacağımız eğitimler ile gelecek 10 yılda 10 bin teknik eleman yetiştirmeyi hedefliyoruz."Öğrencilere bursSektörde teknik personel maaşlarının 3-10 bin lira arasında değiştiğini aktaran Demirtaşoğlu, "Bu alanda liseden mezun olacak öğrencilerimiz, kendilerini ne kadar geliştirirse hatta yurt dışında fabrika montajları yapabilecek düzeye gelirlerse 2 bin doların üzerinde maaş alabilecekler. Bu nedenle öğrencilerimizi, MEB ile hazırlayacağımız müfredat sayesinde eğiteceğiz. Öğrenciler, beceri eğitimlerini fabrikalarımızda yapacaklar. Bizden aylık burs alacaklar. Okulu bitirdiklerinde de fabrikalarda işleri hazır bir şekilde onları bekliyor olacak." şeklinde konuştu.Demirtaşoğlu, değirmencilik sektörünün dünyada son teknolojiyi uygulayan Türkiye'deki nadir sektörlerden biri olduğuna dikkati çekti.Sektörün başka pek çok sektörü içinde barındırdığını ve robotik teknolojilerin tamamını kullandığını anlattı.Değirmencilik alanından mezun olacak öğrencilerin sadece sektörde değil, tüm makine sektöründe de kolaylıkla iş bulacak donanıma sahip olacağını sözlerine ekledi.