Bu Lokal Sadece Kadınlara Özel

Kaynak: DHA

Kütahya'da belediye tarafından 2 yıl önce açılan Haymeana kadın lokali, spordan, kültüre, sağlıktan kişisel bakım hizmetlerine kadar günlük 250 kadına ev sahipli yapıyor. Spor salonu, yüzme havuzu, sauna, hamam, kuaför, kantin ve kafeterya, aletli jimnastik salonu bulunan lokalin idarecisi Şeyda Çelik, 'Bütün hanımları lokalimizde spor, kültürel etkinlikler, kurslar kapsamında hem boş zamanlarını geçirmeleri adına, hem de arkadaş edinmeleri adına güzel bir ortam sağladık dedi.Kütahya Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde yaklaşık 2 yıl önce sadece kadınların girebildiği ve birbirileriyle sosyalleşip, kurslar görebileceği Haymeana adıyla kadınlar lokali açtı. Kısa sürede Kütahyalı kadınların ilgisini çeken lokal günlük 250 kadar kadına ev sahipliği yapmaya başladı. Çocuklarını okula gönderen ev hanımları sabah erken saatlerden itibaren kendilerine özel olan lokale gelerek sabah sporunu yaparken, yeni arkadaşlar edinerek, açılan kurslarla da günlerini eğlenceli bir şekilde tamamlıyor.Haymeana Kadınlar Lokali İdarecisi Şeyda Çelik, ev hanımları ve çalışan kadın lokalde çok iyi vakit geçirdiklerini ifade ederek, '18 yaş üstü bütün hanımları lokalimizde spor ve kültürel etkinlikler, kurslar kapsamında hem boş zamanlarını geçirmeleri adına, hem de arkadaş edinmeleri adına güzel bir ortam sağladık. Tesisimizde spor salonları, yüzme havuzu, sauna, hamam, kuaför, kantin ve kafeterya, aletli jimnastik salonu, çocuklara yönelik jimnastik salonumuz var. Üst katımızda halk eğitim merkezinden gelen hocalarımız ile giyim, ahşap boyama, çini, iğne oyası ve seramik kursumuz var. Bu kurslar tamamen ücretsiz. Kütahyalı hanımlarımızı orada ücretsiz bir şekilde ağırlayarak burada kurslardan faydalanıyorlar. Sadece spor faaliyetlerinden faydalanmak istiyorlar ise üyelik yapmaları gerekiyor. Plates, zumba, aletli seanslarında seçebiliyorlar. Geldikleri zaman çocuklarımız için kreşimiz var. Görevli arkadaşların kontrolü altında spora gelen annelerime engel olmamaları için bakılıyor. Burada spor yaparken diyet yapma olanağınızda var. Bünyemizde diyetisyenimiz var. Onun gözetiminde burada spor yaparak sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Günlük en az 250 kadınımız buradan hizmet alıyor. Belediyemizi en iyi şekilde temsil etmek için temizlik ve hijyenden ödün vermiyoruzö dedi.Lokale gelen kadınlardan Yurda Nur Par, çok iyi vakit geçirdiklerini belirterek şunları söyledi'Birçok ilde bu yok ve katılımda çok fazla, faydalı bir yer olarak görüyorum. Kendim çalışan bir insan olarak her türlü kolaylığı sağlıyor. Saatleri bize göre esnetebiliyorlar. Programları çok düzgün hafta sonu dahil açıklaröKadınların böyle tesislere ihtiyacı olduğunu ifade eden İncil Ay Şen ise 'Açılması çokta güzel oldu, çokta seviyoruz. İlk geldiğim zamanlar plates, zumba, hamam, havuz, sauna gibi her şeyden yararlanıyordum. Ama artık bebek beklediğimiz için biraz daha hafif spor yapıyorum. Keşke hamileler daha çok talepte bulunsa da hamilelik platesi olsa. Hocalarımız hazır ama talep olmadığı için ben kendi çapımda hareketler yapıyorumö şeklinde konuştu.Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, lokale Kütahya'da metfun Osmanlının kurucularından Osman gazinin ninesi Haymeana adını verdiklerini kaydederek, 'Haymeana hanımlar lokalinde yüzme havuzu, saunası, Türk hamamı, güzellik salonu, toplandı salonu, kurs alanları, çocuk kreşi ve şimdide diyetisyenimiz orada hizmet veriyor. Hanım kardeşlerimizin yoğun ilgisi ile istek talebiyle karşılaştık. Günde 250 kadar hanım kardeşimiz oradan yararlanıyorö dedi.