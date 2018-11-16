Bu Macerayı Çok İstedim

CELAL UMUT EREN

Hollandalı teknik adam, sarı-lacivertli kulüple hikayenin bir telefonla başladığını belirterek, "Son yıllarda çok çalışmıştım, biraz seyahat yapıp eğlenmek istiyordum. Bir gün menajerim aradı ve ardından bu maceraya başlayıp çalışmak istedim" dedi.

Fenerbahçe 'de Phillip Cocu 'nun ayrılmasıyla beraber takımdaki sorumluluğu üstlenen Erwin Koeman, Voetbal International'a özel bir röportaj verdi. Martjin Krabbendam'la İstanbul 'da buluşan Erwin Koeman, Fenerbahçe macerasının nasıl başladığını, yardımcı antrenörlükten birinci adam olmaya giden süreci ve Galatasaray derbisni anlattı.

İşte Koeman'ın röportajından satırbaşları:

Southampton ve Everton yılları çok yoğun geçmişti. Artık seyahat yapmak ve eğlenmek istiyordum. Bir gün menajerim Rob Janssen aradı ve Phillip Cocu'nun tecrübeli bir yardımcı aradığını söyledi. Fenerbahçe'den gelen bu teklifi değerlendirmek istedim. Bu maceraya başlayıp çalışmak istedim. Türkiye 'yi çok az biliyordum ama burayı görmek istedim.

- İnsanlar benim çılgın olduğumu düşündü. Ronald Koeman ile Hollanda Milli Takımı'na gider daha rahat ve özgür çalışırdım. Ama hep maceracı oldum ve zor maceraları seçtim.

Ankaragücü maçı sonrası Ali Koç , Cocu ile görüştü. Ben ve teknik heyet soyunma odasından ayrıldık. Cocu'nun kovulduğu haberini duydum. Biz ne zaman gönderileceğiz diye düşünüyordum ancak daha sonra Başkan bizimle görüşüp devam etmemizi istedi. Cocu da bana gelip, "git ve bu işi yap" dedi.

Kolay oldu

- Galatasaray derbisine 3 gün kalmıştı. Çok kısa bir çalışma süresiydi, çocuklarla konuştuk ve ne yapmamız gerektiğini anlattık. Maçın adı Galatasaray olunca takımı motive etmeye gerek kalmadı, motive oldular. Aslında kolay oldu.

-Düşüncelerinizde direnebilirsiniz. Her hocanın bir stili vardır. Ancak bu ülkenin de bir kültürü var, kulüplerin kendi düşünceleri var. Kültürlerini değiştiremezsiniz. Bunu fark etmeli, adapte olmalısınız. Güçlü yönlerinizi göstermeli ve zayıf yönlerinizi saklamalısınız takım olarak. Daha dar bir alanda, daha kompakt oynuyoruz.