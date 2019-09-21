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Bu maçı sadece evliler, kadın ve çocuklar izleyebilecek

BİLECİK Emniyet Müdürlüğü, bugün Bilecikspor ile 1299 Bilecik futbol takımları arasında oynanacak 1'nci Amatör Ligi karşılaşmasında tribünlere farklı noktalardan giriş imkanının bulunmadığı ve tribünler önünde tel örgü olmadığı için, maçı sadece evli erkeklerin eşleriyle birlikte, kadınlar ve...

21.09.2019 14:45Bu maçı sadece evliler, kadın ve çocuklar izleyebilecek
BİLECİK Emniyet Müdürlüğü, bugün  Bilecikspor ile 1299 Bilecik futbol takımları arasında oynanacak 1'nci Amatör Ligi karşılaşmasında tribünlere farklı noktalardan giriş imkanının bulunmadığı ve tribünler önünde tel örgü olmadığı için, maçı sadece evli erkeklerin eşleriyle birlikte, kadınlar ve 12 yaşından küçük çocukların izlemesine karar verdi.
Bilecik'te 1'nci Amatör Lig yeni sezonu, bugün Bilecikspor- 1299 Bilecik takımları arasında Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki sentetik sahada yapılacak karşılaşmayla başlayacak. Karşılaşma öncesi İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı, kulüp yöneticileri dün sentetik saha ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü, iki tribünü bulunan sentetik sahada kent merkezinin iki takım taraflarının tribünlere farklı noktalardan giriş imkanının bulunmadığı ve tribünler önünde tel örgü olmadığı için maçın sadece evli erkeklerin eşleriyle birlikte, kadınlar ve 12 yaşından küçük çocukların izlemesi kararını verdi.
Bilecikspor- 1299 Bilecik arasında oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.



Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Futbol, Güncel

Kaynak: DHA

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