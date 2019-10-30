Bu Maddeler ile Böbreklerini Kışa Karşı Koru!

(3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası)

"Kış ayları, kronik böbrek yetmezliği olan veya böbrek nakli olmuş hastalar için zor aylardır.

Soğuk hava, gövde ve başın vücut ısısını korumak için kol ve bacaklara daha az kan verilmesine neden olur. Kan akışındaki bu azalma, hastalıklarla savaşmak için o bölgelere daha az beyaz kan hücresi gitmesine neden olur. Kış ayları, kronik böbrek yetmezliği olan veya böbrek nakli olmuş hastalar için ise daha da zor aylardır.

BÖBREK HASTALARI GRİP AŞISINI İHMAL ETMEMELİ

Bu aylarda sık görülen viral kökenli olan soğuk algınlıkları bazen ciddi problemlere yol açabilir. Böbrek işlevleri sınırda olan hastaların böyle bir enfeksiyon geçirmeleri geçici veya kalıcı böbrek hasarlarına neden olabilir. Bu nedenle, böbrek nakli olan veya böbrek işlevleri sınırda olan hastalara mutlaka grip aşısı önermekteyiz.

BİLİNÇSİZCE ANTİBİYOTİK VEYA ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR KULLANMAYIN

Soğuk algınlığı yüksek ateş ile seyrediyorsa bu kişilerin tükettikleri sıvı miktarına da dikkat etmeleri gerekiyor. Ateşli dönemde terleme ile sıvı kaybedecekleri gibi, iştah ve susuzluk hissinin azalması ile de hastalar sıvısız kalıp böbrek yetmezliğinin derinleşme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirler. Böbrek yetmezliği olan veya böbrek nakli olan insanların da her soğuk algınlığında veya ateşli hallerde bilinçsizce antibiyotik veya ateş düşürücü ilaçları kullanması sakıncalıdır. Mutlaka bir hekime gitmeli kan tahlili ve gerekirse hastalığa neden olan mikrobun varlığını araştırmak için kültür yaptırılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, böbrek yetmezliği nedenlerinden biri de tekrarlayan enfeksiyonlar ve bunlara karşı uygulanan tedavilerin yanlış veya yetersiz olmasıdır.

BURNUNUZU SICAK TUTUN!

Soğuk burun, rinovirüslerin üremesi için daha fazla fırsata neden olur; sıcak tutmak için burnu bir eşarp veya yün atkı ile kaplamak, soğuk algınlığı şansını azaltmanın etkili bir yoludur.

ÇOCUĞUNUZ İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA ÇOK YAKALANIYORSA DİKKAT!

Kış aylarında özellikle kız çocuklarının dikkat etmesi gereken bir durum da, idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Maalesef ülkemizde çocuk yaş grubunda böbrek yetmezliğinin önemli bir sebebi de sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Bu durumda, idrar reflüsü gibi idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilecek patolojiler araştırılmalıdır.