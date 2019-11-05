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Bu mağaza gelenleri ücretsiz giydiriyor

Akşehir Belediyesinin "İsraf Etme Yardım Et" projesini başlatarak açmış olduğu mağaza, ihtiyaç sahibi insanları ücretsiz olarak giydirmeye devam ediyor.

05.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:22Bu mağaza gelenleri ücretsiz giydiriyor
Akşehir Belediyesinin "İsraf Etme Yardım Et" projesini başlatarak açmış olduğu mağaza, ihtiyaç sahibi insanları ücretsiz olarak giydirmeye devam ediyor.
2016 yılında yeni belediye sarayında hizmet vermeye başlayan mağaza yeni adresinde vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor.
Yaklaşık üç yıldır faaliyet gösteren mağaza hakkında konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya "İsraf Etme Yardım Et" mağazasının ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek şunları kaydetti:
"Bu mağazamıza hemşehrilerimiz ihtiyaç fazlası olan yeni yada fazla yıpranmamış elbiseleri getiriyorlar, İhtiyacı olan hemşerilerimizde bedenlerine uygun olan kıyafetleri ve ayakkabıları mağazamızdan alarak ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bu mağazamızı ayakta tutan; buraya elbise yardımı, ayakkabı yardımı yapan hemşerilerimize bu vesileyle teşekkür ediyorum. İhtiyacı olan tüm hemşerilerimizi de hiç çekinmeden mağazamıza bekliyoruz. Buradaki görevli personelimiz eşliğinde giyinme kabinlerinde kıyafetlerini deneyerek mağazamızdan ihtiyaçlarını giderebilirler. Evimizde gereksiz yer kaplayan ve israf olmaması anlamında ihtiyacımız olmayan elbiseleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için değerli hemşehrilerimizden de destek bekliyoruz."
Proje kapsamında vatandaşlar, evlerinde giymedikleri, fazla yıpranmamış giysileri veya mağazalardan satın aldıkları yeni giysileri, ayakkabıları mağazaya bağışlayabiliyor.

Salih Akkaya, Akşehir, Güncel

Kaynak: AA

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