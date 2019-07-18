18.07.2019 10:53
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BU MAHALLEDE 40 YAŞIN ALTINDA KİMSE YOK

BU MAHALLEDE 40 YAŞIN ALTINDA KİMSE YOK

Kaynak: DHA
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