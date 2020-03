Bu mahallede her 4 kişiden 1'i yabancı

Bu mahallede her 4 kişiden 1'i yabancıTÜRKİYE'de en çok yerleşik yabancının ikamet ettiği Antalya 'nın Alanya ilçesindeki Mahmutlar Mahallesi'nde her 4 kişiden 1'ini yerleşik yabancılar oluşturuyor. Son nüfus sayımına göre 44 bin Türk nüfusunun kayıtlara geçtiği mahallede, çoğunluğu Rus 11 bin yerleşik yabancı yaşıyor.Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya, her yıl milyonlarca turistin ziyaret etmesinin yanı sıra ülkenin en çok yerleşik yabancısının yaşadığı kent olma özelliğini de taşıyor. Alanya'da çeşitli ülkelerden toplam 37 bin mülk sahibi yabancı bulunuyor. İlçede yerleşik yabancılar yoğunlukla sahil bandında yer alan Mahmutlar Mahallesi'ni tercih ediyor. Yaklaşık 37 bin yerleşik yabancıdan 11 bini Mahmutlar'da oturuyor. Mahallede oturanların yaklaşık 5 binini Ruslar oluştururken, geri kalan nüfusu ise İskandinav ülkeleri vatandaşlarıyla Alman, İngiliz ve Orta Doğu ülkeleri vatandaşları oluşturuyor. Son nüfus sayımında 44 bin Türk nüfusunun kayıtlara geçtiği Mahmutlar Mahallesi'nde, her 4 kişiden 1'i yerleşik yabancı olarak belirlendi. Yaklaşık 7 kilometrelik sahile kurulu olan mahallede Rus, Alman, Fin ve Norveçlilerin kurduğu dernekler bulunuyor.'MAHMUTLAR'IMIZ CAZİBE MERKEZİ, BURADA OTURANLAR ÇOK MUTLU'Mahallenin 16 yıldır muhtarlığını yapan Ahmet Top, ilçenin en büyük mahallesi olduklarını söyledi. Muhtar Top, "Hatta son nüfus sayımında 44 bin Türk, bunun yanında yaklaşık 11 bin yerleşik turistin yaşadığı bölge. Bu 11 bin yabancının yarısı Ruslar, geriye kalanı da diğer uluslar. Bunlar İskandinav ülkeleri, Norveç, İsveç, İsviçre, biraz da Orta Doğu'dan var. Son zamanlarda İran , Iraklılar alıyor. Şu anda Mahmutlarımızda yaklaşık 6- 7 bin konut satışa hazır. Mahmutlarımız gerek 11 katlı binaları, bunun yanında 7 kilometrelik kıyısı, kumsalı, denizi, gerek yeşil muz bahçeleri, avokado bahçeleriyle, güneşiyle, sıcağıyla bu mevsimde insanlar denize giriyor. Mahallemiz cazibe merkezi. İnsanları sıkmıyor, gezecek noktaları var, 45-50'ye yakın alışveriş merkezimiz var, 7 banka şubesi, 12 eczane, sağlık ocağımız, 112 Sağlık Merkezi var. Jandarma ve güvenli bir ortamda mobese sistemiyle gözetleniyor. Çok güvenli bir ortam. Yaşayan insanlarımız, turistlerimiz burada çok mutlu" dedi.İRAN'DAN ASTIMI İÇİN GELDİÜlkesi İran'ın hava kirliliğinden dolayı astım hastalığının ilerlediğini ve Alanya'ya temiz havası için yerleştiğini anlatan Nazanin Ghanbari (36), 5 yıldır Mahmutlar'da yerleşik olarak yaşadığını söyledi. Ghanbari, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ben burayı hiç bilmiyordum. Babamın arkadaşları 10 yıl önce Mahmutlar'dan ev aldı. İran'da havalar fabrikalardan dolayı çok kötü, insanlar hep kanser oluyor. Yıllardır astım hastasıyım. Küçüklüğümden beri fabrikalar yüzünden ben hep spreyle nefes alıyordum. Babamın bir arkadaşı 5 yıl önce 'Bir şehir var, astımın orada bitecek' dedi. İlk olarak İstanbul'a gittim, orada bitmedi. Orada da oksijenle nefes alıyordum. Bana 'Alanya'ya gel' dediler, 5 yıl önce buradan ev kiraladık. Geldim ve astımım bitti. Ben çok mutluyum. Deniz havası bana iyi geldi. Artık sadece birkaç ayda bir kez belki oksijen alıyorum. Deniz havası var, fabrika yok, meyve, sebze çok güzel. Ben insanlarını çok seviyorum. Çok alıştım buraya. Benim karşıma kötü insan hiç çıkmadı. Buradaki insanların hepsi iyi. Buralara çok alıştım. İran'a döndüğümde buraları çok özlüyorum. İran'a gidiş biletleri çok pahalı ama ben yine de gittiğimde geri geliyorum. Ben buradayken İranlı arkadaşlarla hiç konuşmuyorum sadece Türklerle konuşuyorum. Burası bana ikinci aile oldu."EN ÇOK RUSLAR VARAlanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, ilçenin Ruslar tarafından çok tercih edilmesinin nedeninin başında Türk misafirperverliğinin geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:"18 senedir burada yaşıyorum. Türkiye kültürüyle bence dünyadaki en misafirperver ülke. İkinci sebep tabii iklim. Çünkü kışın güzel, yazın ise mükemmel bir hava var. O yüzden Ruslar yaşamak için Alanya'yı seçiyor. Rusların Mahmutlar Mahallesi'ni tercih etmelerinin asıl sebebi yeni yapılan binalar. Mahmutlar'da yeni yapılan inşaatlar var. İnşaat tatil için güzel bir tarz. İçinde havuz, hamam var. Denize yakın, ulaşım kolay. O yüzden insanlar oradan çok daire alıyor. 15 sene sonra Mahmutlar daha çok gelişecek. Eskiden portakal ağaçları vardı şimdi hep yeni inşaatlar var. Alanya'da ikamet eden 37 bin yabancı var. Bunun yaklaşık 7- 10 bini Rus vatandaşı. Bunların içinde Rusça bilenleri saymıyorum. Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan onlar da var. Yani sadece Rus vatandaşı yaklaşık 7 bin kişi var."İŞ İÇİN GELDİ BİR DAHA GİDEMEDİAlanya Belediye spor 'da spor eğitmenliği yapan ve 21 yıldır Alanya'da yaşayan Ukraynalı Julia Dilay Ulutunçok (41) da "Burayı seviyorum. Türk milletinde spora ilgi olduğu için çok sevindim. Alanya için spora çok büyük bir talep var. O yüzden ben burada çalışıyorum ve mutluyum. Ben bale eğitmeniyim ve Türkiye'de bale faaliyetlerinin zayıf olduğunu öğrendiğimde buraya gelerek yerleşik olarak yaşamaya başladım. Alanya Belediyespor'da jimnastik ve bale dersi veriyorum. Çocuklarla çalışıyorum gayet memnunum"

Kaynak: DHA