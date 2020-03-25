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Bu mahallenin kadınları sağlık çalışanları için evlerinde maske dikiyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağla Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, mahalle muhtarının başlattığı proje ile evlerinde sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı.

25.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:25
Bu mahallenin kadınları sağlık çalışanları için evlerinde maske dikiyor
Kocaeli 'nin Körfez ilçesine bağla Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, mahalle muhtarının başlattığı proje ile evlerinde sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik ve aza Şehnaz Demirbüken, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları için mahalle kadınları ile birlikte harekete geçtiler. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi personelleri ile görüşen Ertik ve Demirbüken, hastanedeki personellerin maske ihtiyaçlarını olduğunu öğrendi. Hastaneden maskelerin üretildiği kumaşları temin eden Ertik ve Demirbüken, sosyal medya hesaplarından mahallede yaşayan kadınlara çağrı bulundu. Kısa süre içerisinde çok sayıda kadın telefonla arayarak, maske üretimine destek olmak istediklerini söyledi. Ertik ve Demirbüken muhtarlıkta hazırladıkları kumaşları, projeye destek olan kadınların evine götürüyor. Kadınlar aldıkları kumaşları, hijyenik ortamda belirlenen ölçülere göre dikerek tekrar teslim ediyorlar. Ertik ve Demirbüken daha sonra hazırlanan maskeleri hastane yetkililerine teslim ediyor. Yaptıkları çağrı sonrasında çevre mahalle ve ilçelerde yaşayan kadınlardan da destek geldiğini belirten Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik, daha çok kadına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.
"ŞU ANDA 3 BİN 200 TANE MASKEYİ DİKİLMESİ İÇİN KADINLARA DAĞITTIK"
Yaptıkları çalışma ile korona virüsle mücadele eden çalışanlara destek olmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Aslı Ertik, "Memleketimizin bu sıkıntılı sürece girdiği dönemde azamla birlikte ne yapabiliriz düşündük. Mahallemizde yaşayan sağlık çalışanları ile iletişime geçtik. Bize, kendilerine maske, tulum ya da bone dikerek yardımcı olabileceğimizi söylediler. Mahallemizdeki kadınlarla iletişime geçtik ve bir organizasyon yaptık. Şu anda mahallemizde yaşayan kadınlarla birlikte bu yola çıktık. Şu anda 3 bin 200 tane maskeyi dikilmesi için kadınlara dağıttık. Kısa süre sonra bunları teslim alıp, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesine ulaştıracağız. Hastaneden bize ellerinde bulunan kumaşlardan getiriyorlar. Bunların hepsi paketli geliyor. Biz bunları hijyenik bir şekilde açıyoruz. Ayırıp içine ipini, telini, dezenfektanla birlikte koyarak kadınlarımıza veriyoruz. Onlar dikiyorlar. Sonra hastaneden yetkili arkadaşlar gelip alıyorlar" dedi.
"BİZ BUNU DESTEK OLMAK AMACI İLE YAPIYORUZ"
Mahalle muhtarı Ertik'in çağrısı sonrasında evinde maske dikmeye başlayan Tülay Kazancıoğlu, destek olunmasıyla daha fazla maske üretebileceklerini belirterek, "Biz bu maskeleri üretmeye mahalle muhtarımızın bize sağladığı imkanlar doğrultusunda üretmeye başladık. Bizden destek istedi. Biz de kendilerine yardımcı olmak için Bu işe başladık. Kendisi bize kumaşları verdi, biz de bunları dikiyoruz. Ben daha önceden dikiş kursuna gitmiştim. Şimdi o deneyimimle maske dikmeye çalışıyoruz. Maskelerimizi üretirken bize verilen kumaşları belirli ölçülerde kesiyoruz. Ondan sonra katlayarak dikiyoruz. Biz bunu destek olmak amacı ile yapıyoruz. Kadınların da bize destek olmalarını bekliyoruz" dedi.
(Murat Kanber - Mustafa Taşören/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Kocaeli, Körfez, Selim, Güncel

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