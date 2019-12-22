Mahalle sakinleri, 54 sokağa güvenlik kamerası yerleştirerek hırsızlık olaylarını engelledi

Ovaakça Santral Mahallesi sakinleri, mahallede bulunan 54 sokağın büyük kısmına güvenlik kamerası yerleştirdi. Her sokakta yaşayan vatandaşlar, kendi sistemlerini kurarken mahallede neredeyse bütün sokaklar güvenlik kamerası sistemiyle donattı. Cep telefonlarına yükledikleri sistemle sokaklarını 24 saat izleyen vatandaşlar, şüpheli bir durum görürlerse hemen güvenlik güçlerine haber verdi.

DUVARLARI BOYAYANLAR ANINDA TESPİT EDİLDİ

Dışarıda çalışan çok sayıda akrabası olan vatandaşlar, akrabalarının 24 saat mahallelerini izlemesini sağlıyor. Bu şekilde hem güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarken, gurbettekiler de mahallelerini kameradan takip edebiliyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde duvarları boyayarak zarar verenler hemen emniyette bildirerek ihbar edildi. Mahallenin sokaklarında yaşanan bir kaza ise saniye saniye kameralara yansıdı. Hırsızlık vakalarında büyük düşüş olduğunu söyleyen vatandaşlar, uygulamadan çok memnun kaldıklarını ifade etti.

ALMANYA'DAKİ OĞLU MAHALLEYİ İZLEYEBİLİYOR

Santral Mahallesi Muhtarı Yasemin Vatansever, "Mahallemizde 54 sokak var, biz bir proje başlattık, vatandaşlarımız da buna destek verdi. Herkes kendi sokağına güvenlik kamerası yerleştirdi. Herkes kendi bütçesiyle kendi güvenliğini sağlıyor. Telefonlarına yüklü uygulamayla sokaklarını 24 saat izleyebiliyorlar. Şüpheli bir durum görürlerse bize fotoğraf ve görüntüyü atıyorlar, biz de bu görüntüleri emniyetle paylaşıyoruz. Güvenlik kamerasını kurduktan sonra 3 olayı görüntüleyip yetkililerle paylaştık" dedi. Sokağına güvenlik kamerası yerleştiren Mehmet Güneş, "Benim oğlum Almanya'da çalışıyor. Kurduğumuz güvenlik kamerası sayesinde bizi ve mahalleyi 24 saat izleyebiliyor" şeklinde konuştu.