Haberler » Güncel » Bu mahallenin tamamı kitap okuyor - Haber

Bu mahallenin tamamı kitap okuyor

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Süpürtü Mahallesi'nde oturanlar gündelik işlerinden kalan zamanı kitap okuyarak değerlendiriyor.

12.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:47Bu mahallenin tamamı kitap okuyor

BURSA'nın ilçesi kırsal Süpürtü Mahallesi'nde oturanlar gündelik işlerinden kalan zamanı kitap okuyarak değerlendiriyor. Mahalle kahvehanesinde oluşturulan kütüphanede erkekler oyun oynamak yerine kitap okuyarak, genel kültürlerini geliştiriyorlar.

Süpürtü Mahallesi Muhtarı İbrahim Arıkan, 520 nüfuslu mahallede herkesin okur-yazar olduğunu ve kahvelerde oyun oynamak yerine insanların kitap okuduğunu söyledi. İbrahim Arıkan, "Mahallemizde yaşayanların yüzde 100'ü okuma-yazma biliyor. Genelde kışın çiftçinin fazla işi olmadığından muhtarlığımızda ve iki köy kahvehanemizde oluşturduğumuz kütüphaneden faydalanıp, kitap okuyorlar. Vakitlerini kitap, dergi ve gazete okuyarak geçirmeye çalışıyorlar. 2002 yılından bu yana kahvelerde oluşturduğumuz kütüphanelerde kitaplarımız bulunmaktadır. Tabi sadece kahvehanede okumak zorunlu değil. İsteyen kitabı gelip alabiliyor. Evinde de tarlasında da okuyabilir. Mesela öğrencilerimizde kimi zaman muhtarlığında içinde yaptığımız kütüphaneden faydalanabiliyorlar" dedi. Arıkan, kahvede sadece beyin sporu olarak satranç ve tavlayı serbest bıraktıklarını, köylülerin boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendirdiklerini belirtti.

OKUMA ORANI YÜZDE YÜZ

Mahalle sakini Sedat Uysal, "Köy kahvesinde oluşturulan kütüphanemizde gençler ve yaşlılar kitap ve dergi alıp, okuyorlar. Okuma yazma oranı mahallemizde yüzde 100'dür. Burada boş vakitleri değerlendirmek amaçlı kitap okuyup vakit geçiriyoruz. Havanın güzel olduğu saatlerde çiftlık işlerine bakıyoruz. Bu kütüphanenin gelecek nesillere faydası olduğunu düşünüyoruz. Köy halkı olarak bizler de çok memnunuz" diye konuştu.

İbrahim Denlier ise, "Emekliyim. Kahveye gelip, gazete, dergi veya kitap okuyoruz. Emekliliğin tadını bu şekilde çıkarmaya uğraşıyoruz. Bu kütüphaneyi yapanlardan Allah razı olsun. Kağıt oyunları yerine kitap okuyarak vakit geçirmek güzel. İnsanların bilgisini arttırıyor ve eğleniyor. Bu şekil vaktimizi geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.



İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:46 Erdoğan: "%10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 TL'den başlayan taksitler ve 240 aya... - Haber
12:45 Kanser tarama merkezinde temizlikçiyi öldürüp, yüksekokul çalışanını yaraladı - Haber
12:45 "Ciğerimiz yanıyor, bir gün değil her gün ölüyoruz" - Haber
12:45 TBB Başkanı Feyzioğlu, istinafta Emine Bulut'un ailesini savunacak - Haber
12:45 Boris Johnson, köpeğiyle sandık başında - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
12.12.2019 12:48:11