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Bu mahallenin tamamı kitap okuyor

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Süpürtü Mahallesi'nde oturanlar gündelik işlerinden kalan zamanı kitap okuyarak değerlendiriyor.

12.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:50Bu mahallenin tamamı kitap okuyor

'nın ilçesi kırsal Süpürtü Mahallesi'nde oturanlar gündelik işlerinden kalan zamanı kitap okuyarak değerlendiriyor. Mahalle kahvehanesinde oluşturulan kütüphanede erkekler oyun oynamak yerine kitap okuyarak, genel kültürlerini geliştiriyorlar.

Süpürtü Mahallesi Muhtarı İbrahim Arıkan, 520 nüfuslu mahallede herkesin okur-yazar olduğunu ve kahvelerde oyun oynamak yerine insanların kitap okuduğunu söyledi. İbrahim Arıkan, Mahallemizde yaşayanların yüzde 100'ü okuma-yazma biliyor. Genelde kışın çiftçinin fazla işi olmadığından muhtarlığımızda ve iki köy kahvehanemizde oluşturduğumuz kütüphaneden faydalanıp, kitap okuyorlar. Vakitlerini kitap, dergi ve gazete okuyarak geçirmeye çalışıyorlar. 2002 yılından bu yana kahvelerde oluşturduğumuz kütüphanelerde kitaplarımız bulunmaktadır. Tabi sadece kahvehanede okumak zorunlu değil. İsteyen kitabı gelip alabiliyor. Evinde de tarlasında da okuyabilir. Mesela öğrencilerimizde kimi zaman muhtarlığında içinde yaptığımız kütüphaneden faydalanabiliyorlarö dedi. Arıkan, kahvede sadece beyin sporu olarak satranç ve tavlayı serbest bıraktıklarını, köylülerin boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendirdiklerini belirtti.

OKUMA ORANI YÜZDE YÜZ

Mahalle sakini Sedat Uysal, Köy kahvesinde oluşturulan kütüphanemizde gençler ve yaşlılar kitap ve dergi alıp, okuyorlar. Okuma yazma oranı mahallemizde yüzde 100'dür. Burada boş vakitleri değerlendirmek amaçlı kitap okuyup vakit geçiriyoruz. Havanın güzel olduğu saatlerde çiftlık işlerine bakıyoruz. Bu kütüphanenin gelecek nesillere faydası olduğunu düşünüyoruz. Köy halkı olarak bizler de çok memnunuzö diye konuştu.

İbrahim Denlier ise, Emekliyim. Kahveye gelip, gazete, dergi veya kitap okuyoruz. Emekliliğin tadını bu şekilde çıkarmaya uğraşıyoruz. Bu kütüphaneyi yapanlardan Allah razı olsun. Kağıt oyunları yerine kitap okuyarak vakit geçirmek güzel. İnsanların bilgisini arttırıyor ve eğleniyor. Bu şekil vaktimizi geçiriyoruzö ifadelerini kullandı.



İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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