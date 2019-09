Bu markete gelen 'gurme' oluyor

Bu markete gelen 'Gurme' oluyorİSTANBUL,(DHA) ? Perakende firması CarrefourSA, 2.6 milyon Türk Lirası yatırımla Maslak Mashattan'daki Gurme marketini tasarımından ürün gamına, alışveriş ortamından farklı damaklara hitap eden lezzetlerine kadar yeniledi. Bu yeni konsept ile marketin içerisindeki tüm ürünlerin geldiği yerler, nasıl proseslerden geçtiği bilgileri çalışanlar tarafından merak eden müşterilere aktarılıyor.Yenilenen marketin açılışına CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Süper ' Gurme ' Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ve İcra Kurulu Üyeleri ile çok sayıda müşteri katılım gösterdi. Gurme marketlerinin özgün bir tasarıma, geniş bir ürün gamına ve rahat alışveriş imkanına sahip olduğunu söyleyen Kutay Kartallıoğlu, 'Yeni nesil market anlayışımızı farklı market formatları şeklinde müşterilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz' dedi.'Maslak, İstanbul 'un iş merkezlerinden biri olarak hem bulunmamız gereken ve yatırım yapmamız gereken bir yer olarak öne çıkıyor' sözleriyle konuşmasına devam eden Kartallıoğlu, 'Konumu itibarıyla hem bu bölgede yaşayanların hem de iş merkezlerinde çalışanların tercih ettiği bu marketimizi tasarımından ürün gamına, alışveriş ortamından farklı damaklara hitap eden lezzetleri içeren reyonlarına kadar yeniledik. Toplam bin metrekare satış alanına sahip yenilediğimiz marketimizle müşterilerimize kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğün için her damak tadına uygun hem alışageldikleri kalite ve çeşitte ürünleri hem de alışılagelmişin dışında dünyanın farklı mutfaklarından ülkemize getirdiğimiz tatları sunuyoruz. Gurme marketlerimizi önemsiyoruz. Farklı tat arayışı içinde olanlar ya da mesleği gurme olup sürekli olarak yabancı mutfaklardaki yemekler için ürün ihtiyacı bulunanlar adına adeta bir lezzet deneyimleme platformu olarak hizmet sunuyoruz' şeklinde değerlendirmede bulundu.ÜRÜNLERİN ARKASINDAKİ HİKAYELER ANLATILIYORCarrefourSA Süper ' Gurme ' Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ise, 'İnsanlara sadece ürün satmayıp o ürünlerin arkasındaki hikayelere önem verecek şekilde mağazalarımızı yeniliyoruz. Yaklaşık 100 metrekarelik bir mağaza. Değişik bir lokasyonu var. Burası hem iş yerlerinin hem de binaların ortasında bir yer. Dolayısıyla burada iki tip müşteri ile iç içeyiz. Her iki müşteri tipimizi de dinleyerek mağazamızı yeniledik' dedi.ZAMANI OLMAYANLAR İÇİN HIZLI KASALARÇok değişik ürün gamımız var. Mağazamızda 'taze'nin çok baskın olduğunu gözlemliyoruz. Müşterilerin kendi alışveriş alışkanlıkları onların yaşam tarzını da oluşturuyor. Gurme formatımızda ürünü sadece raflara koymak yerine ürünün arkasındaki hikayeye önem veriyoruz. Çalışan tüm arkadaşlarımız o ürünün geldikleri yerler, nasıl proseslerden geçtiği bilgilerini merak eden tüm müşterilerimize açıklayabilirler. Her türlü tazeliği bir çatının altında bulduğumuz aynı zamanda bunları tamamlayıcı olan diğer yiyecekleri de bulduğunuz bir mağazadan bahsediyoruz. Burada yaklaşık 2.6 milyon Türk Lirası harcadık. Bunun içerisinde hızlı kasalarımız da var. Yani müşterilerimizin hayatına farklı lezzetler sunarken, metropol hayatında giderek önemi artan zamanı da düşünerek onların hayatlarını kolaylaştırmaya özen gösteriyoruz' diye konuştu.