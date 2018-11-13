Bu Merkezde Kadınlara Hem Sanat Var Hem Spor

Erzurum
'da, Yakutiye
Belediyesinin Sosyal Eğitim Merkezinde el sanatıyla meşgul olan yaşları 23 ila 63 arasındaki kadınlar, hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de kitap okuyup spor yapıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ev hanımlarına yönelik hayata geçirdiği Dadaşköy
Mahallesi'ndeki Sosyal Eğitim Merkezinde yaşları 23 ila 63 arasındaki kadınlar, usta öğreticiler tarafından tel kırma, dikiş, nakış, ev tekstil, keçe çalışması, filografi ve rölyef gibi eğitim alıyor. Kadınlar, bu sayede hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de meslek sahibi olup sosyalleşiyor.
Kadınlar, söz konusu merkezde kitap okuma saatleri ve cuma günleri Kur'an okuma etkinlikleri ile çocuk gelişimi üzerine de eğitimler almanın yanı sıra spor da yapıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Korkut
, sosyal eğitim merkezlerinin eğitimin dışında da önemli işlevleri yerine getirdiğini belirterek, "Anneler ve genç kızlar bu merkezlerimizde öncelikli olarak el sanatları alanında mesleki beceri kazanıyor. Eğitimin ardından kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlayacak mesleki beceriye sahip olabiliyor. Sosyal merkezlerimiz eğitimin yanında ev hanımlarının bir araya geldiği, yaşamın çeşitli alanlarında aktivitelerini yapabildikleri bir alana dönüştü." ifadelerini kullandı. Söz
konusu merkezlerin kitap okuma, Kur'an tilaveti ve bunların yanı sıra sabah jimnastiğinin yapıldığı bir alan olduğunu aktaran Korkut, vatandaşlara yaşamın her alanında imkan sunabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Korkut, Dadaşköy semtindeki eğitim merkezindeki kursiyerlerin en yaşlısının 63, gencinin ise 23 yaşında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Kursiyerlerimizden Birsen Ademoğlu ile kızı Elanur rölyef çalışması yapıyor. Merkezin en yaşlı müdavimi 63 yaşındaki Rabia Davulcu. Rabia teyze köyde tarımla uğraşıyor, boş vakitlerinde ise kursa gelerek mesleki beceri kazanıyor."
Açıklamada görüşlerine yer verilen Davulcu ise nineleri ve anneleri zamanında çeyiz işi olduğunu belirterek, "Geleneksel el sanatlarımız unutulup gidiyordu. Belediye Başkanı Korkut
, bize kurs açtı. Biz de burada geleneksel el sanatlarını, yeni gelişen sanatları öğreniyoruz. Benim hevesim vardı. Gelip kendimi geliştiriyorum. Burada köyün kadınları, gençlerimiz bir araya geliyoruz. Kitap okuduğumuz gibi spor da yapıyoruz. Korkut'tan Allah razı olsun. Güzel bir merkezimiz var." ifadelerini kullandı.
Yakutiye,Erzurum