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Bu merkezde sanat var

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Sanat Merkezi, vatandaşların büyük ilgi odağı oluyor.

18.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:03Bu merkezde sanat var

Okul öncesi yaşlardan başlayarak her yaştan Malatyalıların uğrak mekânı haline gelen Sanat Merkezi, keşfedilmemiş yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı'nda yer alan Sanat Merkezi, aile ortamında sanatsal yeteneklerin sergilenmesi fırsatını sunuyor. Sanat Merkezi'nde bağlama, gitar, piyano, keman kurslarından kağıt rölyef, seramik, çini, hat, tezhip, resim, heykel, drama, fotoğrafçılık gibi geleneksel ve modern sanatlara kadar 27 branşta 61 ayrı kurs düzenleniyor.

Yıl boyunca sürekli olarak hafta içi ve hafta sonu programlarıyla, her yaştan vatandaşı sanatla buluşturan merkez, Malatya'da önemli bir boşluğu dolduruyor.

Emeklilerin hobi amaçlı olarak Sanat Merkezinde kurslara katılmasının yanısıra ilgisine göre kendini geliştirmek isteyenler ile yaş gruplarına göre sanat okullarını kazanmak isteyen öğrenciler de Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinden yararlanıyor.

Her yaştan öğrencinin ikinci okulu

İlkokul çağındaki öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınavlarını kazanmak için kurslara katılıyor. Ortaokul düzeyindeki öğrenciler, güzel sanatlar liselerini kazanmak için resim, müzik gibi kurslara devam ediyorlar. Üniversitelerin yetenek sınavlarını kazanmak isteyen lise öğrencileri de yine Sanat Merkezinin müdavimi oluyorlar.

Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle yürütülen kurslardan yıllık olarak 5 bini aşkın vatandaş istifade ediyor.


Malatya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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