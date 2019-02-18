Bu Meyveyi Çölde Bulursanız! Bu Meyveyi Sakın Yemeye Çalışmayın.. Tehlikeli!

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Ebucehil karpuzu, kabakgiller familyasındandır ve birden çok isme sahiptir. Bunlar Acıhıyar, Acıdüvelek, Yabanhıyarı, Eşekhıyarı ve Acı Kavundur. Genellikle çölde yetişen bu bitki gerçek bir karpuzdan neredeyse farksızdır. Hatta birçok kişiye göre ebucehil karpuzu, gerçek karpuzun bozulmuşuna, çirkinine, küçülmüşüne benzemektedir. Gerçek karpuzdan daha küçük olan ve dışı tüylerle kaplı olan ebucehil karpuzunun içi ise bembeyazdır. Çok çekirdekli bir yapıya sahip olan ebucehil karpuzunun yaprakları da yetişme tarzı da tıpkı alışık olduğumuz karpuzlar gibidir.