Kaynak: AA

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "Şehrimizde çukur siyaseti ile hayatı yaşanmaz hale getirenlere fırsat vermeyeceğiz. Hiç kimse boş hayal kurmasın. Bu millet alın terini, emeğini bu teröristlere bırakmayacak." dedi. Batman 'daki temasları kapsamında seçim koordinasyon merkezinde partililere seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın selam ve sevgilerini ileten Selçuk, 31 Mart'a sayılı günler kaldığını belirtti."2023'e çok daha güçlü girebilmek için bu seçim Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir beka meselesi. Bu beka meselesi için 31 Mart'taki seçimlerde yeni bir başarı destanı yazmak zorundayız." diyen Selçuk, bu başarı destanına Batman'ın da ortak olması gerektiğini vurguladı.Selçuk, AK Parti 'nin seçimden seçime çalışan bir parti olmadığını dile getirerek, 17 yıllık başarının asıl sahiplerinin her seçimde gece gündüz demeden bu başarıyı sağlayan bütün vatandaşlar olduğunu aktardı."Şu anda fırsat bu fırsat""AK Parti siz dava arkadaşlarımızın sayesinde Türkiye partisi oldu. Girdiği her seçimden de AK Parti, zaferle çıktı. İnşallah 31 Mart seçimlerinde de Batman'da da büyük bir değişime şahit olacağımıza inanıyoruz. Batman'da AK Parti'nin gönül belediyeciliğine kavuşacak inşallah." ifadelerini kullanan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Batman'da, bölgedeki diğer il ve ilçelerde iş başına gelen belediye başkanları maalesef halka hizmet etmek yerine, terör örgütleriyle el ele yürümeyi tercih ettiler. Devletimiz de bu duruma elbette seyirci kalmadı. Çukur kazarak, şehirlerimizi harap eden, adeta savaş alanına çeviren bu teröristlere karşı güvenlik güçlerimiz çetin bir mücadele verdi. Sivil vatandaşlara zarar gelmesin diye polisimiz, askerimiz, jandarmamız şehit düştü, okulları yaktılar, yaralı taşıyan ambulanslara, hastanelere ateş açtılar. Güneydoğu'ya yatırım, hizmet gelmesin diye her yolu denediler. Şu anda fırsat bu fırsat. Ülkemize, ilimize yatırım, istihdam gelsin diye gönül belediyeciliğini desteklemek durumundayız.""Çukur siyaseti ile hayatı yaşanmaz hale getirenlere fırsat vermeyeceğiz"Selçuk, Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy 'un kısa sürede kentin çehresini değiştirdiğini dile getirerek, Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin'in de çok güzel projeleri olduğunu aktardı.Batman'da yürütülen, hayata geçirilen çalışmalara değinen Selçuk, "Bu kadim şehrin tarihine yakışanı yapmaya devam edeceğiz. Şehrimizde çukur siyaseti ile hayatı yaşanmaz hale getirenlere fırsat vermeyeceğiz. Hiç kimse boş hayal kurmasın. Bu millet alın terini, emeğini bu teröristlere bırakmayacak. İnşallah güven ve istikrara, hizmete, insanımızın refahına, Batman'ın kalkınmasına 'evet' diyeceksiniz. İnanıyoruz ki Türkiye'nin gücü sizlersiniz." diye konuştu.Selçuk, devlet ve millet olarak, hiç kimsenin her ne sebeple olursa olsun kardeşliği, birliği, beraberliği, dayanışmayı bozmasına izin verilmeyeceğine dikkati çekerek, bunu denemeye kalkışanlara da gereken cevabın verileceğini dile getirdi."Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapacağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam edildiğini anlatan Selçuk, şöyle konuştu:"Sağladığımız güven ve istikrar sayesinde ekonomimiz hızla büyüyor. Türkiye 17 yılda 3,5 kat büyüdü ekonomik olarak. 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatımız 170 milyar dolara çıkmış durumda. İnşallah Türkiye'yi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapacağız. Bu ülkeye hizmet etmek gönül işi, aşk işi. Milletimize efendi değil hizmetkar olmak için geldik. Batman'da da halkımız ne zaman ihtiyaç duyarsa, devletimiz tüm kurumlarıyla yanlarında olmaya devam edecek. Milletimiz için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Bir taraftan darbe girişimini boşa çıkarıp, terör tehdidine karşı mücadele edip, ekonomik manipülasyonlara karşı tedbir alırken her zaman çalışan ve üreten bir ülke olmayı, vatandaşlarımızın iş ve AŞ kapısı olmayı da ihmal etmedik.""Türkiye'yi daha iyi seviyeye çıkarabilecek durumdayız"10 yılda 8,5 milyon vatandaşa istihdam sağladıklarını, Genel Sağlık Sigortası uygulamasıyla nüfusun yüzde 99'unu sağlık güvencesi altına aldıklarını belirten Selçuk, 2018 yılı sonu itibarıyla Batman'da 170 bin kişinin primini ödediklerini aktardı.Selçuk, 2002'de işçisine ancak 184 lira verebilen Türkiye'de bugün asgari ücretin 2 bin 20 lira seviyesine ulaştığına işaret ederek, ekonomide elde ettikleri başarıları sosyal hizmetlere de taşıdıklarını vurguladı.2002 yılında 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçesinin bugün 43 milyar liraya ulaştığını aktaran Selçuk, yarım milyonu aşkın yaşlı ve engelli vatandaşa evde bakım desteği verildiğini kaydetti.Selçuk, 123 bin çocuğa sosyal, ekonomik destek verdiklerini dile getirerek, aile odaklı hizmet modellerini geliştirmeyi sürdürdüklerini anlattı.Batman'da 2 Sosyal Hizmet Merkezi ve 7 Aile Destek Merkezi (ADEM) bulunduğunu, Aile Sosyal Destek Programı ( ASDEP ) kapsamında meslek elemanlarının 27 bine yakın hane ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Selçuk, gıda, eğitim, sağlık ve sosyal yardımlardan da 50 bini aşkın hanenin yararlandığını bildirdi.Selçuk, Batman'a 2003 yılından bugüne kadar 2,5 milyar lirayı aşan yardım aktardıklarını, kentte yapılan toplam yatırımın 3,5 milyar lirayı geçtiğini belirterek, Batman'a 17 yılda 16 miyar liranın üzerinde yatırım sağladıklarını dile getirdi.Bunu yeterli görmediklerini, Batman'ı daha fazla yatırım ve istihdama kavuşturmayı amaçladıklarını aktararak, şunları kaydetti: İŞKUR aracılığıyla 30 bine yakın vatandaşımızı işe yerleştirdik. İstiyoruz ki kalıcı ve sürdürülebilir bir istihdam sağlayalım. İşverenleri de destekledik. İşverene bugüne kadar görülmemiş bir teşvik paketi sunduk. Ekonomide, ticarette, sosyal politikalarda, tarımda, turizmde bu coğrafyanın sahip olduğu tüm potansiyeli harekete geçirebilecek, tüm alanlarda Türkiye'yi daha iyi seviyeye çıkarabilecek durumdayız. Bundan Batman'ın da istifade etmesini istiyoruz. Tüm bu hizmetler derdi ile dertlenen, halkına hizmet etmeyi hedefleyen AK Parti'nin insan odaklı yönetim anlayışının sonucu. Bu başarımızın arkasında yerel yönetimlerimizin de başarısı var. Yerel yönetimleri AK Parti'nin gönül belediyeciliği ile sürdürmeye devam edeceğiz. Batman'da da 31 Mart akşamı inşallah Belediye Başkan Adayımız Murat Güneştekin bilgi ve tecrübeleriyle Batmanlı kardeşlerimizin hizmetinde olacak. Sefer bizden, zafer Allah'tan diyoruz. Burası da ak ve gönül belediyeciliğine kavuşacak inşallah."Toplantıya, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir , AK Parti İl Başkanı Akif Gür , AK Parti Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin ve partililer katıldı.