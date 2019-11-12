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Bu motor kask takılmadan çalışmıyor

Dadaş mucit lakabıyla Erzurum'da ün kazanan, her gün bir yeniliğe daha imza atmayı başaran Ebubekir Taşbaşı, kasksız çalışmayan motosiklet yaptı.

12.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:08Bu motor kask takılmadan çalışmıyor
Dadaş mucit lakabıyla 'da ün kazanan, her gün bir yeniliğe daha imza atmayı başaran Ebubekir Taşbaşı, kasksız çalışmayan motosiklet yaptı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, emekliliğinin ardından Ar-Ge çalışmaları yapabileceği bir dükkan açan ve üretmiş olduğu yeni cihazlarla adını dadaş mucit olarak duyuran Ebubekir Taşbaşı, kask takmadan çalışması mümkün olmayan bir motosiklet yaptı. Hem motosiklette hem de kaskta bulunan antenlerin (radyolink sistemin) birbirini algılaması sonucu çalışan motosiklette, asıl önemli nokta ise kaskta bulunan vücut ısısını algılayan sistemin var olması.

Kasksız trafiğe çıkılmaması amacıyla, algı sensörünü motosiklete yerleştirme çalışmasına yoğunlaşan Dadaş Mucit, motosikletli trafik kazalarında ölüm oranını en aza indirmek için kasksız çalışmayan motosiklet icat ettiğini söyledi.

üzerinde geliştirdiği projesini akülü olarak tasarladığını belirten Taşbaşı, çalışmasının üzerinde ikinci olarak kendi kendini şarj edebilme özelliğini de ekleyeceğini belitti. Kasksız çalışmayan motosikleti buluşunu, benzinle çalışan motosikletlerde de uygulamayı hedefleyen Taşbaşı, çalışmasında telefon şarj etme özelliğini bile ihmal etmediğini belitti.

Hırsızlar kesinlikle çalıştıramaz

Motosikletin çalışabilmesi için sürücü tarafından kask takmasının zorunlu olduğu sistemi üzerinde barındıran motosikleti, üzerindeki sistemden haberdar olmayan hiç kimse çalıştıramayacak. Hırsızlara karşı büyük bir önlem aldığını belirten Dadaş Mucit, "Bu sitemi bilmeyen hiç kimse motosikleti yerinden hareket ettiremeyecek. Radyolink sistemi çalıştırmadan hareket ettirilemez, hareket ettirilmeye çalışılsa bile başarısız olurlar, motosiklet içerisinde bulunan beyine hasar verilirse motor daha sonra bir işe yaramaz" şeklinde konuştu.

Dadaş mucitin komşusu İbrahim Bayraktutan, uygulamalı olarak motosikleti denedikten sonra şunları söyledi; " Kasksız çalışmayan motosiklet şuan hala yapım aşamasında olduğu için, antenlerin birbirini algılaması açısından acemilik çektim. Çalışmaların doğru şekilde ilerlemesi için Dadaş mucit abimizi sürüş aşamasında yaşadığım durma problemi konusunda uyardım. Ölümlü trafik kazaları açısından, yönetmelikte bulunan zorunlu kask uygulaması için çok başarılı bir çalışma olmuş. Yakıtsız olması amacıyla doğaya da katkısı olan buluşun seri üretime geçilmesi iyi olur." - ERZURUM

Ebubekir Taşbaşı, Motosiklet, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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