Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Bu mücadeleyi de birlik ve yüksek dayanışma gücümüzle kazanacağız"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu mücadeleyi de inşallah milletimizin feraseti, birlik ve yüksek dayanışma gücümüzle kazanacağız" dedi.

01.04.2020 22:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:30
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu mücadeleyi de inşallah milletimizin feraseti, birlik ve yüksek dayanışma gücümüzle kazanacağız" dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, yaptığı açıklamada, korona virüsün 81 ilde de görüldüğünü söyleyerek, "81 milyon, her bir vatandaşımız mesuliyet almalı, önce kendisinden-aile efradından başlayarak çevresindeki herkesi başta hijyen-sosyal mesafe-izolasyon olmak üzere kurallara-tavsiyelere uyma konusunda çekinmeden uyarmalıdır" ifadelerini kullandı.
Destici, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı akabinde verdiği bilgiler; bizi sokağa çıkma yaşının 60 üstü için uygulanması ve özellikle İstanbul başta olmak üzere virüs 'ün çok görüldüğü ilk 10 ilimizde tam izolasyonun sağlanmasını mecburiyet haline getirmiştir. Covıd19 virüs illetinden acı kayıplarımız ve hastalığın yayılması devam ediyor. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Bu mücadeleyi de inşallah milletimizin feraseti, birlik ve yüksek dayanışma gücümüzle kazanacağız."
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››'Bu mücadeleyi de birlik ve yüksek dayanışma gücümüzle kazanacağız' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Vali Karaloğlu: 95 korona vakamız ve 3 can kaybımız var Haberler
Vali Karaloğlu: 95 korona vakamız ve 3 can kaybımız var
Fransa’da korona kabusu büyüyor! Bir günde 509 kişi öldü Haberler
Fransa'da korona kabusu büyüyor! Bir günde 509 kişi öldü
Türkiye’de virüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu Haberler
Türkiye'de virüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi’yle ilgili ilk kez konuştu Haberler
Bakan Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili ilk kez konuştu
Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak yöntemin kriterlerini belirledi Haberler
Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak yöntemin kriterlerini belirledi
Husumetli iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti: Yaralılar var Haberler
Husumetli iki aile arasındaki tartışma kanlı bitti: Yaralılar var
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul’la ilgili konuştu Haberler
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu
Benzer üç virüs incelendi! Koronavirüs ilkbaharda duracak mı? Haberler
Benzer üç virüs incelendi! Koronavirüs ilkbaharda duracak mı?

Son Dakika Güncel Haberleri

23:18: Nevşehir'e giriş yapanlar 14 gün süreyle ikametgâhlarında sıhhi gözlem altına alınacak - Haber 23:17: İtalyan çocuktan yardım sonrası Türkiye'ye duygu dolu mesaj - Haber 23:15: Karantinaya alınan 300 kişi daha tahliye edildi - Haber 23:10: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hırvat mevkidaşı ile telefonda görüştü - Haber 23:08: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hırvat mevkidaşı ile telefonda görüştü - Haber 22:42: Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var - Haber 22:34: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi - Haber 22:24: Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu - Haber 22:21: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız - Haber 21:59: Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır - Haber