ŞAHİN OKTAY - AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları üyeleri, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak için hayata geçirdikleri projelerle vatandaşların hafızlarını canlı tutmaya çalışıyor.Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişimini ve vatandaşların bu teşebbüsü önlemek için gösterdiği destansı mücadeleyi unutturmamak ve gelecek nesillere de doğru aktarabilmek için gayret gösteren AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları, "O Andan Notlar" ve "Kahramanlarla Bir Anı" isimli iki farklı projeyi gerçekleştirdi.Gençler, her iki proje kapsamında çıkardıkları kitap ve çerçevelettikleri fotoğraflarla 4 binden fazla vatandaşa ulaştı.AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman , AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un unutulmaması için gençler olarak her yıl farklı bir proje oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.Yaptıkları değerlendirmelerden sonra "O Andan Notlar" ve "Kahramanlarla Bir Anı" isimli 2 ayrı proje yaptıklarını belirten Kahraman, ilk olarak hain darbe girişimini önlemek için büyük mücadele veren millete kendi kitabını yazdırmak istediklerini kaydetti.Kahraman, bu düşünceden yola çıkarak İzmit 'teki Milli İrade Meydanı'nda bir stant kurduklarını ve vatandaşlara o gün yaşadıklarını sorduklarını anlatarak, şöyle devam etti:"Yaklaşık 2 bin vatandaşımızın o güne dair notlarını ve iletişim bilgilerini aldık. Daha sonra bu muhteşem halka kendi kitabını yazdıralım dedik ve O Andan Notlar isimli bir kitap çıkardık. Aslında bu muhteşem halka kendi kitabını yazdırdık. Bu kitapları, kitapta notları yer alan vatandaşlarımızın ayağına kadar götürdük ve Türk bayrağı ile hediye ettik. O gün bu notları yazan vatandaşlarımız böyle bir kitap çıkacağını ve kendisine hediye edileceğini bilmedikleri için kitabı gördüklerinde çok sevindiler. Bu kitabın içerisinde her görüşten her yaştan vatandaşımız var, bir şehit yakınımız, bir gazi yakınımız var. Gazinin kendisi var. Biz yaklaşık 2 bin vatandaşımıza kitabımızı ulaştırdık."15 Temmuz'un akademik olarak da değerlendirilmesi gereken bir olay olduğuna dikkati çeken Kahraman, hain darbe girişimiyle ilgili akademik çalışma yapmak isteyen araştırmacıların da bu kitaptan faydalanabileceğini ifade etti."Kahramanlarla Bir Anı"Hain darbe girişimini unutturmamak adına yaptıkları çalışmalardan birinin de "Kahramanlarla Bir Anı" Projesi olduğunu dile getiren Kahraman, 15 Temmuz gecesi çekilmiş 81 ilden fotoğraflar ile 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarıyla çevrilen Türkiye haritasından bir fon oluşturduklarını ve bunun önünde yaklaşık 2 bin vatandaşın fotoğrafını çektiklerini söyledi.Kahraman, daha sonra bu kişilerin fotoğraflarını çerçeveletip evlerine kadar götürerek hediye ettiklerini anlattı.Fotoğrafı çekilenler arasında farklı siyasi görüşten ve her yaştan vatandaşlarla eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık 'ın da bulunduğunu aktaran Kahraman, bu kişilerin 25 sene geçse bile bu fotoğrafa bakarak o gün yaşadıklarını net bir şekilde hatırlayacağını ve bunları çocuklarına, torunlarına anlatacağını kaydetti.Kahraman, amaçlarının 15 Temmuz'u unutturmamak olduğunu vurgulayarak, o gün yaşananları hafızalarda canlı tutmak için Türkiye'ye örnek projeler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.