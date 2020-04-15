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Bu mühürden Türkiye'de 1 tane var

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan Tuncay Erik, Sufi Yolu Muhafızları Vakfı tarafından Türkiye'de bir kişiye verilen Sufi Yolu Muhafızı mührünü gururla taşıyor.

15.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:52
Bu mühürden Türkiye'de 1 tane var
Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde yaşayan Tuncay Erik, Sufi Yolu Muhafızları Vakfı tarafından Türkiye 'de bir kişiye verilen Sufi Yolu Muhafızı mührünü gururla taşıyor.

Sufi Yolu, Türkiye'nin günümüzde yaşayan ve tarihte yetiştirdiği farklı yüzyıllarda yaşamış süfi, şair, alim ve bilginlere ait mekanları yeniden canlandırmak, kültür ve inanç turizmi açısından farkındalık oluşturmak ve geçmişte sahip olduğumuz manevi değerleri ve kültürel zenginliği gün yüzüne çıkarmak amacıyla tasarlanan, İstanbul'dan başlayarak Konya'ya kadar doğa yürüyüşçülerine, bisiklet ve kültür severlere unutamayacakları bir macera sunuyor. Sufi Yolunun Türkiye'deki iki muhafızından birisi olan Tuncay Erik, bu mühürün Türkiye'de sadece 2 kişide olduğunu, diğer sahibinin de yurt dışına taşındığı için bir tek onda kaldığını anlattı. Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Grubu üyesi de olan Erik, şunları anlattı.

"Mühür olmazsa Sufi yolu güzergahından çıkmış, rotadan sapmış oldukları anlamına geliyor"

"Uluslarararası teamüllere uygun olarak Grande Randonne tarzı işaretlenmiş, yürüyüş ayrıntılarını içeren Türkçe ve İngilizce rehber kitapların hazırlandığı ve GPS verileri ile ayrıntılı haritasının oluşturulduğu Osmanlı döneminde Kadim Hac Yolunun bir parçası olan bu güzergahtan geçen yerli ve yabancı doğa yürüyüşçüleri ile bisikletlilerin Türkiye'de sadece iki noktada belgelerine mühür vurdurması gerekiyor. Bu noktalardan bir tanesi Konya'nın Akşehir ilçesi ile Bilecik'in Osmaneli ilçesi. Sufi yolunu geçerken bu mührü kendilerinde bulunan belgeye vurdurmaları gerekiyor. Eğer mühür olmazsa Sufi yolu güzergahından çıkmış, rotadan sapmış oldukları anlamına geliyor. 2014 yılından itibaren yapılan yürüyüş etkinlikleri sonucunda uluslararası bir ekip tarafından oluşturulan ve toplam uzunluğu 801 kilometre olan Sufi Yolu üzerinden geçen yerli ve yabacı doğa yürüyüşçüleri, bisiklet ile kültür severlerin belirtilen güzergahtan sapmamaları için Akşehir ve Osmaneli'ne uğramaları ve Sufi Yolu Muhafızı mührünü vurdurmaları gerekiyor. Sufi yolu ilk kez 2016 yılında Sedat Çakır ve eşi İris Bezuijen tarafından Hollanda'nın başkenti Amsterdam' dan başlayıp İstanbul'a kadar yürünmüş ve yol güzergahı haritası çıkartılmıştır. Bu güne kadar 300'den fazla kişi Sufi yolundan gerek yürüyerek gerek bisiklet ile Avrupa'nın bir çok ülkesinden Kudüs ve Mekke'ye bu yol üzerinden hacca girmiştir. Bu elimdeki mühür Sufi yolunu kullanılanların yol güzergahında rotaya uyup uymadıklarının kontrolü için gerekli. Diğer mühür sahibi arkadaşımız yurt dışına taşındığı için bu mühür sadece bende var."

Sufi Yolu Muhafızları kim;

Sufi yolu üzerinde belirli noktalarda ortalama 10 kilometre işaretlenmesi, bakımı ve onarımını yapabilecek ve/veya yol üzerindeki türbe, yatır gibi yerlerin bakımı ile ilgilenen kişilere deniliyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaneli, Bilecik, Türkiye, Güncel
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