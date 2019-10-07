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Bu müzeyi ziyaret etmeden Kapadokya'dan gitmiyorlar

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'ni yılın ilk 9 ayında 1 milyon 83 bin 271 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

07.10.2019 12:04Bu müzeyi ziyaret etmeden Kapadokya'dan gitmiyorlar
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'ni yılın ilk 9 ayında 1 milyon 83 bin 271 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'ni yılın ilk 9 ayında 1 milyon 83 bin 271 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesini yılın ilk 9 ayında 2 milyon 902 bin 390 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken bölgeyi ziyaret eden turistlerin en çok ilgi gösterdiği müze ise Göreme açık Hava Müzesi olması dikkatlerden kaçmadı. Kapadokya'yı ziyaret eden 2 milyon 902 bin 390'nından 1 milyon 83 bin 271'i Göreme açık Hava Müzesi'ni ziyaret etmeden bölgeden ayrılmadı.

Göreme Açık Hava Müzesi'ni Ocak ayında 56 bin 807, Şubat ayında 61 bin 494, Mart ayında 90 bin 181, Nisan ayında 154 bin 415, Mayıs ayında 141 bin 381, Haziran ayında 144 bin 556, Temmuz ayında 135 bin 484, Ağustos ayında 149 bin 177 ve Eylül ayında ise 129 bin 776 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

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