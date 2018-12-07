Bu Odanın İçinde Dünyanın En Tehlikeli Şeyi Var

07 Aralık 2018 Cuma 20:15



07 Aralık 2018 Cuma 20:15

Dünya üzerindeki en tehlikeli şey 26 Nisan 1986 tarihinde insan eliyle yapıldı.O gün, Pripyatta bulunan Çernobil'de büyük bir felaket yaşandı ve Çernobil Nükleer Santralinde bir patlama meydana geldi.Patlamadan kısa bir süre sonra, nükleer reaktörden yayılan radyasyonu durdurmak adına, binlerce insan gönüllü olarak çalışmalara katıldıAncak burada en fazla bir kaç dakika çalışabiliyorlardı.Çünkü burada geçirdikleri 1 dakikada, tüm hayatları boyunca maruz kalabilecekleri radyasyondan, onlarca kat daha fazlasına maruz kalıyorlardı.Bu kahraman insanlardan yüzlercesi radyasyon yüzünden öldü, hayatta kalanlar ise yaşamlarının geri kalanını hastane kapılarında ya da yatakta geçirdi.Günümüzde Çernobil reaktörünün en fazla dört yüz ila beş yüz metre kadar yaklaşılabiliyor.Santrale buradan baktığınızda, santralin karşınızda kocaman gri bir beton yığını halinde yükseldiğini görüyorsunuz.Aslında bu beton yığını, sadece reaktördeki radyoaktif maddelerin daha fazla sızmaması adına inşa edilmiş olan "beton lahit yani beton mezardır.geiger ölçeği radyasyonun burada hala normalin elli katı düzeyinde olduğunu gösteriyor.Öyle ki, Burada bir kaç saat kalmak herhangi bir canlı için oldukça ölümcül olabilir.Ancak santralin derinliklerinde bulunan bir odada ise çok daha tehlikeli bir şey var.