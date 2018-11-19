Bu Oğuzhan Başka!

CENGİZ MALGIR
Kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve yabancı oyuncu sayısının düşürülme ihtimalini göz önünde bulundurarak, takımı gençleştirmek için düğmeye basan Beşiktaş
Yönetimi, gözünü alt yapıya çevirdi. Siyah-beyazlı takımın önceki gün İstanbulspor
ile oynadığı hazırlık maçında forma giyen Oğuzhan Aydoğan
'ın gösterdiği başarılı performans, hem yönetimin hem de teknik heyetin dikkatini çekti. Borussia Dortmund
alt yapısından 2 sezon önce gelen başarılı orta saha oyuncusunun performansını beğenen yönetimin, bundan sonra genç oyuncuların önünü açmaya çalışacağı bildirildi. İstanbulspor'a karşı sahada kaldığı süre boyunca, verdiği paslar ve oyunu iki yönlü oynama özellikleriyle sınıfı geçen genç yeteneğin bu sezon U21 takımındaki performansının da çok iyi seviyede olduğu ifade edildi.
Alt yapının verdiği raporlara göre, Oğuzhan Aydoğan'ın artık U21 maçlarına fazla geldiği ve mutlaka bir Süper Lig takımına kiralanarak önümüzdeki sezona hazırlanması gerektiği öğrenildi. Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmada Oğuzhan'ın yanı sıra bir başka alt yapı oyuncusu Kartal
Kayra Yılmaz'ın da performansıyla beğeni topladığı aktarıldı. Siyah-beyazlı teknik heyet ve yöneticilerin, orta sahada görev yapan 18 yaşındaki Kartal'ı da şimdiden önümüzdeki sezonun kadrosunda düşündükleri vurgulandı.
Aydoğan,Beşiktaş,İstanbulspor
19 Kasım 2018 Pazartesi 08:25