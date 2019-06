Bu okulda eğitim bitti "hasat" bitmedi - BURSA

CEM ŞAN - Bursa'da aynı yerleşkedeki ilkokul ve ortaokulda oluşturulan bahçede öğrenciler tarafından yetiştirilen, bazılarının hasadına başlanan sebze ve meyveler kurulacak pazarda velilere satılacak.TOKİ Şehit Jandarma Er Ali Bakış İlkokulu ve Somuncu Baba İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Sevinç tarafından iki ay önce başlatılan "Her Sınıfın Bir Bahçesi Var Projesi" kapsamında oluşturulan bahçede, her bir sınıfa yaklaşık 10 metrekarelik bölümler ayrıldı.Öğrenciler toprakları çapaladı ve gübreledi, daha sonra domates, salatalık, kavun, karpuz, biber, mısır gibi yaklaşık 30 çeşit ürün ekerek suladı, bakımlarını yaptı.Bazen ayakkabılarını ve çoraplarını çıkararak yalın ayak toprağa giren öğrenciler, biber, salatalık gibi bazı sebzelerden ürün aldı ve bunları topladı. Kimi öğrenciler yaz tatilinde de okula gelerek bahçeleriyle ilgilenecek, büyüyen sebze ve meyvelerini toplayacak. Toplanan mahsuller okulun bahçesinde kurulacak pazarda velilere satılacak ve öğrenciler emeklerinin karşılığını alacak.Okul Müdürü Ali Sevinç, çocukların ekip biçebileceği bir bahçe yapma hayali olduğunu ve okulun açık alanında da buna uygun yeri bulunduğunu söyledi.Her sınıfa bir bahçe yaparak öğrencileri pratik eğitime yönlendirmek istediklerini vurgulayan Sevinç, "Öğrencilerin beton yığınları içinde sürekli kitap defter karıştırarak değil de bu işi pratiğe dökme fikriyle başladık. Okulumuzdaki 56 sınıfın bir bahçesi var. Okulumuzda eğitim gören yaklaşık bin 500 civarında öğrencimiz bu bahçelerde toprağa ayak basıyor, toprakta oynuyor." dedi.Sevinç, öğrencilerin bahçede vakit geçirdikleri zaman çok mutlu olduklarını anlattı.Bahçede yaklaşık 30 çeşit ürün yetiştirildiğini aktaran Sevinç, şöyle devam etti:"Her sınıfın kendisine verilmiş ürün çeşidi var. Biber ve çeşitleri, domates, salatalık, fasulye, mısır, çilek, karpuz, kavun, pırasa, lahana gibi ürünler ektik. Mutlaka her öğrencinin toprağa eli değerek bu fideleri ekti. Öğrenci merkezli bir proje. Öğretmenler de öğrencilerin başında onlara destek oldu. Öğrencilerimiz kendi elleriyle fidelerini dikti. Her gün okula gelişte, akşam çıkışta keyifle bahçede geziyorlar. Herkes kendi bahçesine bakıyor, diğer bahçelerle kıyaslıyor. Ürünleri görüyor. Mevsimi olduğu için salatalıkları bir haftadır toplamaya başladık. Biberlerimiz oldu, domatesler büyüdü, kızaracaklar. Çilekler oldu, bitiyor bile. İlk senemiz olduğu için ürünlerimiz biraz az. Seneye daha çok olacak. Ondan sonraki sene her yer dolacak."Sevinç, bu etkinliklerle toprağın anlaşılmasını hedeflediklerini dile getirerek "Teknoloji çağı diyerek çocukları cep telefonlarına, bilgisayarlara bağladık. Şimdi de bilgisayar başından kaldıramıyoruz. Çocuklarımız bilgisayar oyunlarında sanal alemde domates, biber yetiştiriyor ve sanal paralar kazanıyor. Çocukları internet bağımlılığından toprağa çekmeyi hedefliyoruz. Bu amaçlarla çocukları toprakla buluşturduk." vurgusu yaptı.Öğrencilerin bu etkinliklere ilgisine değinen Sevinç, "Serin zamanlarda çocuklar bahçeye yalın ayak giriyor, dolaşıyor. Kazmasını küreğini alıp kendi alanında toprakla ve mahsulle ilgileniyorlar. Çocuklar negatif enerjilerini toprağa veriyorlar. Daha sonra çeşmede ayaklarını yıkayıp çoraplarını, ayakkabılarını giyiyorlar. Çok büyük bir keyif alıyorlar, burayı gezdikleri zaman çok mutlu oluyorlar." dedi.Gelecek eğitim öğretim yılında da sera kuracaklarVelilerin de projeyi çok beğendiğini ve bahçeyi görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını dile getiren Sevinç, projenin devamlı olduğunu, toprağın her mevsimde insanoğluna sebze meyve verdiğini vurguladı.Sevinç, "Seneye ana sınıfının havuç, tere, maydanoz ve ıspanak gibi kışlık ihtiyaçlarını bahçemizden karşılamayı planlıyoruz. Okullar kapanıyor ama bahçede hayat devam ediyor. Yazın da okulumuzun yakınında ikamet eden öğrenciler bahçelerine gelip sebze ve meyvelerini toplayacak. Topladığımız ürünleri bir araya getirip okulumuzda pazar kuracağız. Velilerimize duyuru yapacağız. Velilerimiz ürettiğimiz meyve ve sebzeleri alacak." ifadelerini kullandı.Mevsim değişince domates fidelerini söküp yerine havuç ekeceklerini, bahçenin bir bölümünde sera kuracaklarını söyleyen Sevinç, "Kışın da üretmeye devam edeceğiz. Bahçenin alt kısmına da tavuk, ördek gibi kümes hayvanlarının olacağı küçük kulübeler halinde bir hayvanat bahçesi yapacağız. Öğrencilerimiz hayvanları izleyecek, tarımla uğraşacak." diye konuştu.Öğrenciler bahçede olmaktan çok mutluOkulun sınıf öğretmenlerinden Mehmet Ali Koyuncu, bahçede çocukların çok eğlendiğini ve çok güzel vakit geçirdiğini belirtti.Çocukların bu sayede yaparak öğrenme becerilerinin geliştiğine dikkati çeken Koyuncu, şunları kaydetti:"Çocuklar ayakkabılarını çıkardı, toprağa dokundu. Domatesin, salatalığın nasıl yetiştiğini görerek öğrendiler. Çocuklar uğraşırken büyük zevk alıyorlar. Güzel bir proje oldu. Çocuklar toprakla bütünleşti. Bu tür etkinliklerin çocuklara çok büyük faydası var. Bazı öğrencilerimiz biberin, salatalığın nerede, nasıl yetiştiğini bilmiyor. Burada çok şaşırıyorlar, çok mutlu oluyorlar. Hayretler içinde kalıyorlar. Dalından koparıp yiyorlar. Çok özeniyorlar ve sahipleniyorlar. Toprağın ne kadar kıymetli ve bereketli olduğunu burada çalışarak öğreniyorlar."Okulun üçüncü sınıf öğrencilerinden Zeynep Selma da kendilerine ayrılan yere çilek ektiklerini, "Çürüyecek mi, tadı çok güzel mi ya da kötü mü olacak?" gibi beklentilerden heyecan duyduğunu anlattı.İstenmeyen otları kopardıklarını, çiçek ektiklerini dile getiren Selma, "Burada olmaktan mutluyum. En sevdiğim derslerden biri burası." değerlendirmesinde bulundu.Esila Arda ise arkadaşları ve öğretmenleriyle bu projede yer almaktan, sebze ve meyvelerin gelişimini gözlemlemekten mutluluk duyduklarını ifade etti.