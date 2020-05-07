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Bu okulda hem maske hem de dezenfektan üretiliyor

Bursa'daki Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bugüne kadar 5 bin litre el ve yüzey dezenfektanı ile 450 bin adet maskeyle korona salgınına savaş açtı.

Bu okulda hem maske hem de dezenfektan üretiliyor
07.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:57
Bursa'daki Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bugüne kadar 5 bin litre el ve yüzey dezenfektanı ile 450 bin adet maskeyle korona salgınına savaş açtı. 20 kişilik ekibin hedefi, 1 milyon maske ve 500 bin litre dezenfektan üreterek salgına karşı alınan tedbirlere destek olmak.

Türkiye'de korona virüs salgınına karşı Sağlık Bakanlığı gerekli tedbirleri alırken, cezaevleri, gençlik merkezleri ve meslek liselerinde maske, cilt ve yüzey dezenfektanı, siperlik gibi ürünlerin seri üretimi de devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ise Bursa'daki Yiğitler Mesleki ve Anadolu Lisesi de fabrika gibi çalışıyor. 650 kız öğrencinin eğitim gördüğü okulda, 20 kişilik ekip, hem maske hem de dezenfektan üretiyor.

Moda tasarımı teknolojileri alanını eğitim gören öğrenciler, şu ana kadar 450 bin maske üretimiyle fabrikayı aratmazken, kimya teknolojisi bölümünde ise el ve yüzey dezenfektanı üretimi yapılıyor. Milli bir seferberlik özverisiyle dezenfektan ve maske üretimi gerçekleştiren öğrenciler, döner sermayeden de harçlıklarını çıkarıyor.

Üretilen maskeler, Bursa'da bulunan sağlık kuruluşları, kaymakamlık, kamu kurumları ve belediyelere gönderiliyor. Özel izinle okula gelen 20 yaş altı öğrencilerin gösterdiği çaba ise takdirle karşılanıyor. Dezenfektan ile birlikte 20 çeşit kimyevi temizlik ürünü de üretebilen okul talep olduğu takdirde Türkiye'nin her yerine ürün göndermeye hazırlanıyor.

Yiğitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Akif Bingöl, "Hedefimiz 1 milyon maske, 500 bin litre dezenfektan üretmektir. Milletçe çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizle Milli Mücadele'de cepheye mühimmat taşıyan Şerife Bacı gibi milli bir ruhla üretim yapıyoruz. Hedefimize ulaşmak için çaba gösteren idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Büyük bir özveriyle gecesini gündüzüne katan öğrenciler ise, "Devletimize hizmet vermekten ve vatandaşlarımıza yardımcı olmaktan son derece mutluyuz. Burada hem döner sermaye kapsamında harçlıklarımızı çıkartıyoruz hem de kendimizi mesleğimizde geliştiriyoruz. Okulumuzun sağladığı bu fırsattan dolayı okul müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Bursa, Güncel, Haber

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