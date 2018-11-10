Bu okulda öğrenciler yabancı kelimeleri kullanmıyor

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:31



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:31

Bu okulda öğrenciler yabancı kelimeleri kullanmıyorİlkokul öğrencileri Türkçeye sahip çıkıyorERZURUM - Erzurum'da ilkokul öğrencileri öğretmenlerinin başlattığı proje kapsamında günlük dilde kullanılan yabancı kelimeler yerine Türkçe kelimeler kullanıyor.Erzurum'un Yakutiye İlçesinde yer alan Tatbikat İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Mevlüde Şahin öğrencilerinin yabancı kelimeler yerine Türkçe kelimeler kullanmaları için" Türkçemizi seviyoruz, Türkçemize sahip çıkıyoruz" adında bir proje üretti.Proje kapsamında günlük dilde kullanılan bazı kelimelerin yer aldığı pankartlar hazırladı ve öğrencilerine dağıttı. Her gün düzenli olarak kullanılan yabancı kelimelerin yerine öğrencilerin okulda arkadaşlarıyla Türkçe kelimelerle konuşmalarını istedi. İlk dönemlerde zorluk çeken öğrenciler zamanla pratik kazandı. Yabancı kelimeler yerine Türkçe kullanan öğrencilerine her gün şeker dağıtan Şahin aynı zaman da farklı öğrencilerini hediyelerle ödüllendiriyor.İlk olarak 4/A sınıfı öğrencileri üzerine uygulanan projede zamanla öğrenciler diğer sınıflarda ki arkadaşlarıyla da yabancı kelimeler yerine Türkçe kelimeleri tercih etmeye başladı. Sınıfta yabancı kelime kullanan öğrenciler ise arkadaşları tarafından ellerinde hazır bulunan Türkçe karşılığını göstererek onu kullanması gerektiği konusunda uyarılıyor.Tatbikat İlkokulu Müdür Yardımcısı Özkan Öztürk amcalarının Türkçe kelimelerin daha fazla konuşulması için farkındalık yaratmak olduğunu ifade ederek" Tatbikat İlkokulu olarak 4/ A sınıfı öğretmeni Mevlüde Şahin eşliğinde bu projeyi yürütmeye çalışıyoruz. Okulumuzun belli bir köşesine bir pano oluşturduk sınıfları takip ediyoruz öğrencilerimize pankartlar dağıtıyoruz. Eğer başarılı olun sınıflar varsa onlara şeker ve farklı hediyeler dağıtıyoruz. Bazı sınıfların kapılarına ise bu sınıfta güzel Türkçe kullanıyor gibi pankartlar asıyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak tabi bu sadece okulla olacak iş değil bunun birde veli kısmı var velilerimizi de bilinçlendiriyoruz onalar da destek oluyorlar. Türkçemize sahip çıkalım diye yola çıktık umarım yaygınlaştırarak başarılı oluruz" şeklinde konuştu.Sınıf öğretmeni Mevlüde Şahin ve 4/A sınıfı öğrencilerinin hedefi ise Erzurum'da ki tüm okullara bu projeyi tanıtmak.