Bu Okulun Öğrencileri Oyunlarla Öğreniyor

23 Kasım 2018 Cuma 15:37



23 Kasım 2018 Cuma 15:37

Bandırma'da bir ilkokulda, maskotlar eşliğinde oyunlarla işlenen dersler, öğrencilerin ilgisini çekiyor.Bandırma 17 Eylül İlkokulu'nda, öğretmenler Şirin Yurtalan, Dürdane Örkçü, Setrap Arslan, Senem Pıravadılı, İkbal Değirmencioğlu ve Müge Doğan, farklı öğrenme yöntemleriyle dersleri renklendiriyor.Dans ederek rakamları sayan, müzik eşliğinde işlem yapan maskot "Bilgiç" ile "Can", matematik dersinde, "Çılgın", Türkçe dersinde, "Pırıltı" hayat bilgisi derslerine katkı sağlıyor.Okul Müdürü Nuray Dilber, konuya ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınıflarda öğrencilerin sıraları, masaları renk renk boyayıp kendilerine küçük bir dünya oluşturduklarını söyledi.Sınıflarda okuma köşesi de oluşturulduğunu belirten Dilber, "Buradan kitaplar alıp severek okuyorlar. Zeka oyunlarıyla birlikte eğlenmeye, öğrenmeye çalışıyorlar. Çocuk, oyun ister ve bu okulda öğrenciler, oynayarak öğreniyor." dedi.