Bu önerilerle aracınız güvende!

Araç sahiplerinin en büyük kaygılarından biri araçlarının çalınma durumudur. Araç hırsızlıkları üzerine yapılan araştırmalar, yaşanan çalınmaların %50'sinin araç sahiplerinin hatalarından kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Araç anahtarınızı yanınızdan ayırmayın

Yol kenarında duraksayıp, saniyelik halletmeyi düşündüğünüz işiniz aracınızın çalınmasına neden olabilir. İşiniz her ne kadar kısa olursa olsun anahtarlarınızı yanınızdan ayırmayın.

Camlarınızı kontrol edin

Hemen hemen her araç sahibinin yaptığı hatalardan biri camları açık ya da yarı açık unutmaktır. Bu hatalar araç hırsızları için bir davet olup, cam aralıklarından ip, tel ve askı gibi malzemeler kullanarak aracınızı ele geçirme fırsatı sunabilir.

Alarm sistemlerini kullanın

Alarm sistemi, otomobillerde aracın kendisini, parçalarını veya araç içerisinde bulunan eşyaları korumak için en uygun sistemdir. Kulağa basit veya klişe gelse de alarm sistemine sahip araçlar hırsızları daha çok korkutmaktadır.

Karanlık bölgelere park etmeyin

Karanlık noktalara park edilen araçlar tehlikeye daha açıktır. Aracınızın güvenliği için sessiz ve karanlık bölgelere park etmemeye özen gösterin.

Motoru durduran sistemleri tercih edin

Teknolojiyle birlikte gelişen otomotiv sektöründeki yeniliklerden bir tanesi de yeni geliştirilen izleme sistemleridir. Araç çalınması durumunda otomatik sistem devreye girerek emniyet kuvvetlerini arar ve aracın motorunu otomatik olarak durdurur.