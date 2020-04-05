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“Bu onuru Kobe’yle kutlamak isterdim”

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Naismith’s Basketball Hall of Fame’de bu yıl seçilen isimler belli oldu.

05.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:04
“Bu onuru Kobe’yle kutlamak isterdim”
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Naismith’s Basketball Hall of Fame’de bu yıl seçilen isimler belli oldu. 2000’ler NBA’ine San Antonio Spurs formasıyla damga vuran Tim Duncan, Minnesota Timberwolves ve Boston Celtics formasıyla harikalar yaratan Kevin Garnett ve geçtiğimiz aylarda hayata veda eden Kobe Bryant, bu yıl Şöhretler Müzesi’ne seçilen isimler oldular.

Kobe’nin eşi Vanessa Bryant, resmî açıklamaların ardından ESPN’in konuğu oldu ve konuya dair açıklamalar yaptı.


“Bunun bizde yarattığı başarı ve onurun seviyesini tarif edemem! Onunla fazlasıyla gurur duyuyoruz, hem de çok fazla… Doğruyu söylemem gerekirse içimde mutluluk ve onur kadar üzüntü de var. Çünkü bu onuru Kobe’yle kutlamak isterdim. Bunu dilerdik. Kariyerinde yaptıklarıyla NBA’in en büyük onuruna layık olmayı kesinlikle hak ediyordu. Onunla gurur duyuyoruz.”

Kaynak: EuroSport.com



Etiketler: Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs, Boston Celtics, Tim Duncan, Spor
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