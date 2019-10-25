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"Bu örgüt liderinin iadesi gerekmektedir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'in iadesine ilişkin, "Her iki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması olduğu için bu örgüt liderinin iadesi gerekmektedir.

25.10.2019 13:04
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'in iadesine ilişkin, "Her iki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması olduğu için bu örgüt liderinin iadesi gerekmektedir. ABD'ye girdiği anda geçici tutuklama prosedürüne karşı gerekli yazışma yapılacak." dedi.
Bakan Gül, Akçakale ilçesinde yaptığı basın açıklamasında, "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin hakkında, yargı makamlarınca yakalama ve tutuklama kararı olduğunu, bunun üzerine kırmızı bülten çıkarıldığını belirtti.
Kırmızı bültenin 196 ülkede geçerli olduğunu ifade eden Gül, şöyle konuştu:
"ABD de bu kırmızı bülten anlaşmasına uyması gereken ülkelerdendir. Dün itibarıyla da bu konu Dışişleri Bakanlığımız üzerinden ABD'deki ilgili makamlara iletilmiştir. Bu kişinin hakkında kırmızı bülten olduğu için Interpol uygulamasıyla ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iade edilmesi gerekmektedir. Gerekli hatırlatmalar yapılmıştır. Her iki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması olduğu için bu örgüt liderinin iadesi gerekmektedir. ABD'ye girdiği anda geçici tutuklama prosedürüne karşı gerekli yazışma yapılacak. Bu konuyla ilgili hiçbir yazıya gerek kalmadan Interpol'da kaydı olduğu için gereken yapılacaktır. Konu Dışişleri Bakanlığı üzerinden muhataplarına bir kez daha hatırlatıldı."

Amerika Birleşik Devletleri, Mazlum Kobani, Güncel

Kaynak: AA

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